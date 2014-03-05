《香港报摘》--其他报纸重要消息3月5日

* 明报：

--2月份强积金表现继续令人失望，其中最多港人投资的港股基金，上月回报为3%，跑输同期恒指升幅。

--海通国际 公司管理层透露，海通沪深300指数ETF将于本周五在港交所挂牌，为本港中资券商中首个推RQFII-ETF，据悉首批额度为20亿元人民币。

* 星岛日报：

--渣打 将于今日下午公布去年度业绩。在美国退市阴霾下，渣打立足的新兴市场大受影响，综合多家大行预测，渣打去年税前盈利中位数为67.1亿美美元，按年下跌2.4%；纯利中位数则为42.76亿美元，倒退11%。

--中国粮油 母公司中粮集团，传正洽购总部在本港的来宝集团（Noble Group）旗下农产品业务，并正进行尽职审查，估值约为10亿美元。来宝昨日则表示，正与一集团洽商农产品业务合资计画，但尚未签订合约。

* 苹果日报：

--腾讯 在轮场地位已经逐步取代恒指窝轮。发行商提供数据显示，自从去年12月30日腾讯轮占整体窝轮成交比例首度高过恒指轮以来，腾讯轮成交在多个交易日均告领先，昨日腾讯轮成交达16.2亿元，占窝轮成交比例21.5%，略低于恒指轮的23.4%，但10只最高成交窝轮中，腾讯轮占其中6只，足见人气畅旺。

* 东方日报：

--内房股陆续公布最新销售数据。恒大地产 公布今年二月份销售数字，期内合约销售额90.4亿元人民币，按年增长114.9%，首两个月合计，合约销售额共200.7亿元，按年增长75.3%。

--内地薄页包装纸制造商优源控股 行政总裁柯吉熊指，未来两年加大力度发展毛利率较高的食品薄页包装纸业务，扩充其产能近三倍，以推动集团盈利增长。

* 大公报：

--手机游戏市场近期成为新热话，继「饿死也不做游戏」的阿里巴巴主席马云决定加入手游战团，以高分成比吸引游戏开发商，腾讯 亦来大反击，调整分成比例，开发商最多可获七成。

* 文汇报：

--科网并购浪接浪，骏科网络 昨于收市后宣布，集团与一家投资控股公司达成协议，以约4,200万港元收购寰宇国际 9.91%股权，每股作价0.248港元，较昨日收市价0.238港元，溢价约4%。骏科指，入股寰宇国际，可把握将电影内容融入手机及网上游戏的发展机会。（完）