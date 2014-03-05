澳新汇市：澳元跳涨，GDP数据增强利率稳定前景

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透悉尼3月5日 - 澳元兑美元 周三跳涨约0.33美分，稍早澳洲国内生产总值(GDP)增速超过预期，增强了投资者对利率将保持稳定的预期。
澳元自稍早的0.8943美元升至0.8995，脱离周一触及的一个月低点0.8891美元。最新报0.8989美元。(完)
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(编译 李爽；审校 张涛)
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