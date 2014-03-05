澳新汇市：澳元跳涨，GDP数据增强利率稳定前景

路透悉尼3月5日 - 澳元兑美元 周三跳涨约0.33美分，稍早澳洲国内生产总值(GDP)增速超过预期，增强了投资者对利率将保持稳定的预期。

澳元自稍早的0.8943美元升至0.8995，脱离周一触及的一个月低点0.8891美元。最新报0.8989美元。(完)