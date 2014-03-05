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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 09:14 BJT

东欧情势：欧盟各国达成初步协议，将冻结18名乌克兰人的资产

路透布鲁塞尔3月4日 - 应乌克兰政府请求，欧盟各国周二达成初步协议将冻结18名乌克兰人的资产，此前乌克兰新政府称巨额公共资金去向不明。

该决定仍需在未来几天最终敲定。欧盟成员国奥地利，以及瑞士和列支敦斯登上周已经采取类似行动。

奥地利当局已将乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)列入目标名单，但尚不清楚其资产现在是否在整个欧盟范围内遭到冻结。(完)

(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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