《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7609港元 )
美股道琼工业指数周二收高227.85,或1.41%,报16395.88点.因对俄罗斯与乌克兰冲突的忧虑有所消退，市场收复前日较大跌幅并上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.490 1.18 15233 12.688 0.86 中国铝业 8.940 0.34 28605 2.775 0.55 中国移动 47.900 0.27 232534 74.349 0.61 中国人寿 43.200 1.50 62825 22.351 0.91 中石油 106.720 1.65 119353 8.282 0.51 中石化 89.340 2.44 105785 6.934 0.63 汇丰控股 <HSBC.K 52.840 1.15 1004035 82.017 0.63 中电信 43.690 0.28 20569 3.391 0.91 中国联通 13.500 0.75 109480 10.477 0.36 兖州煤业 7.050 0.14 74552 5.471 0.39 华能国际 35.470 -1.61 12323 6.882 0.17 南方航空 17.260 0.88 3280 2.679 0.34 东方航空 17.570 -0.06 3501 2.727 0.26 中芯国际 4.290 -1.83 13856 0.666 -0.61(完) (整理 赵红梅)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选