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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月5日

路透香港3月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7609港元 )

美股道琼工业指数周二收高227.85,或1.41%,报16395.88点.因对俄罗斯与乌克兰冲突的忧虑有所消退，市场收复前日较大跌幅并上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.490 1.18 15233 12.688 0.86 中国铝业 8.940 0.34 28605 2.775 0.55 中国移动 47.900 0.27 232534 74.349 0.61 中国人寿 43.200 1.50 62825 22.351 0.91 中石油 106.720 1.65 119353 8.282 0.51 中石化 89.340 2.44 105785 6.934 0.63 汇丰控股 <HSBC.K 52.840 1.15 1004035 82.017 0.63 中电信 43.690 0.28 20569 3.391 0.91 中国联通 13.500 0.75 109480 10.477 0.36 兖州煤业 7.050 0.14 74552 5.471 0.39 华能国际 35.470 -1.61 12323 6.882 0.17 南方航空 17.260 0.88 3280 2.679 0.34 东方航空 17.570 -0.06 3501 2.727 0.26 中芯国际 4.290 -1.83 13856 0.666 -0.61(完) (整理　赵红梅)
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