中国经济：推动输配电价改革试点，完善煤电联动机制--发改委

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透上海3月5日 - 备受瞩目的中国十二届全国人大二次会议周三开幕。国家发改委在报告中提及多项资源价格改革，包括将适时调整风电上网电价，进行输配电价改革试点等。
发改委在2014年国民经济和社会发展计划草案报告中并称，今年将完善煤电价格联动机制和抽水蓄能电价机制，建立健全居民用水用气阶梯价格机制，并将适时调整非居民用存量天然气门站价格。
农产品市场方面，发改委表示，今年将继续执行玉米、油菜籽和食糖的临时收储制度。此外，还将扩大农业补贴资金规模，新增补贴向粮食等重要农产品、新型农业经营主体、主产区倾斜。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选