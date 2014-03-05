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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 08:48 BJT

全球金市：金价持稳，上日因乌克兰局势缓和而挫跌

路透新加坡3月5日 - 金价周三亚洲早盘几无变动。上日黄金重挫，因俄罗斯立即对乌克兰采取军事行动的担忧缓解，避险买需降温。

股市上扬亦令金价受抑。俄罗斯总统普京周二称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段 ，股市因此反弹。

0026GMT，现货金 基本持平于每盎司1,335.21美元，周二下跌1.2%。
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