《中国报摘》--其他报纸重要消息3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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**上海证券报**
--农业部等相关部委正在紧锣密鼓地制订总体思路框架和相关配套实施细则，预计年内出台。记者获悉，上述思路框架还会包含社会各方普遍关注的“农地入市流转”试点。
**21世纪经济报 道**
--业内人士透露，截至1月，沪深两市交易所上市公司的股票质押融资规模达到1,050亿元，且并非全部来自券商自有资金，有部分是来自银行理财资金。
**证券时报**
--十二届全国人大二次会议发言人傅莹表示,进入新时期,全国人大将更好贯彻落实“税收法定”原则,重点加强对新税种的立法,包括社会上关注较多的房地产税和环境保护税的立法工作。
--记者获悉，IPO(首发募股）政策微调的内容主要涉及简化招股书、超募设限、预披露等，或允许20%左右超募。
**金融时报**
--财政部、中国人民银行日前联合下发《2014年储蓄国债发行额度管理办法》，以半年为周期，分别调整各承销团成员储蓄国债（电子式）基本代销额度比例和凭证式国债代销额度比例。调整结果分别在2014年上半年和下半年首期储蓄国债（电子式）和凭证式国债发行通知中公布。
--银监会主席尚福林日前撰文指出，引导民间资本参与现有银行业金融机构重组改制的同时，要试办由纯民资发起设立自担风险的银行业金融机构。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选