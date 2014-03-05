金砖国家：3月4日股汇市收盘纵览

路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 小涨，报956.19点。

中国股市：沪综指小幅收低终结四连升，海外市场带来不确定性

中国汇市：人民币低开高收，结购汇基本均衡交投仍谨慎

香港股市：扳回上日部分跌幅，中资能源股表现强劲

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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 涨0.66%至2,938.65点。巴西股汇市周二休市。

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南非股市：反弹。企业财报多数传出佳音且俄罗斯与乌克兰紧张情势缓解，吸引投资人回场。指标Top-40绩优股指数 收在纪录高位43,064.97点，涨幅为1.14%。综合指数 也创纪录收位，上涨将近1%至47,602.69点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，和新兴市场货币一起攀升

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印度股市：指标BSE指数上涨超过1%，并创下1月中以来最大单日涨幅。外资强劲买盘激起市场对ICICI Bank等蓝筹股的乐观情绪。BSE指数 上涨1.26%，或263.08点，收报21,209.73点，创1月13日以来单日最大百分比涨幅。NSE指数 涨1.23%，或76.50点，收报6,297.95点。

印度汇市：印度卢比从上日创下的近两周来最大跌幅中反弹，反映出在乌克兰情势缓和之后，亚洲货币等风险性资产重获投资人青睐。卢比兑美元 收在61.845/855水准，周一收在62.04/05。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,115.060点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨6.22%%，至647.33点。