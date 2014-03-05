金砖国家：3月4日股汇市收盘纵览

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 小涨，报956.19点。
中国股市：沪综指小幅收低终结四连升，海外市场带来不确定性
中国汇市：人民币低开高收，结购汇基本均衡交投仍谨慎
香港股市：扳回上日部分跌幅，中资能源股表现强劲
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拉美股市：MSCI明晟拉美指数 涨0.66%至2,938.65点。巴西股汇市周二休市。
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南非股市：反弹。企业财报多数传出佳音且俄罗斯与乌克兰紧张情势缓解，吸引投资人回场。指标Top-40绩优股指数 收在纪录高位43,064.97点，涨幅为1.14%。综合指数 也创纪录收位，上涨将近1%至47,602.69点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，和新兴市场货币一起攀升
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印度股市：指标BSE指数上涨超过1%，并创下1月中以来最大单日涨幅。外资强劲买盘激起市场对ICICI Bank等蓝筹股的乐观情绪。BSE指数 上涨1.26%，或263.08点，收报21,209.73点，创1月13日以来单日最大百分比涨幅。NSE指数 涨1.23%，或76.50点，收报6,297.95点。
印度汇市：印度卢比从上日创下的近两周来最大跌幅中反弹，反映出在乌克兰情势缓和之后，亚洲货币等风险性资产重获投资人青睐。卢比兑美元 收在61.845/855水准，周一收在62.04/05。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,115.060点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨6.22%%，至647.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.22%，报36.0650；卢布兑欧元 上涨1.24%，报49.5480卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选