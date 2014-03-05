更新版 1-中国债市：超日债无法全额付息成首单实质违约，风险偏好料续降

* 超日债实质违约将致低评级信用债或遭抛售

* 债市风险偏好将继续下降

* 未来与利率债及高评级信用品种利差将扩大

* 中长期来看有利于债券市场健康发展 (新增更多评论、市场反应等更多内容)

路透上海3月5日 - 中国超日债无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。

业内人士认为，违约终于出现虽将短期冲击债市，但就市场大环境而言，这一“脓包”的挤破更有助于长期健康发展，唯近期需要谨慎甄别，密切关注信用债走势。

处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

国泰君安证券固定收益研究主管周文渊表示，超日债违约，将致”信用风险重新定价。首先是信用利差扩大，会不会对利率债形成利好要看具体情况。“

此前债市虽出现过发行人无法偿还本金的情况，但均集中在有担保的中小企业集合债，最后都由担保人承担代偿责任，而包括不能按时全额付息在内的违约尚未有过。

对于超日债的付息违约，可能因机构对此有所预期，债市早盘反响不算激烈。仅部分高等级信用债收益率小跌，而低评级债收益率也未明显上扬。

不过与二级市场的暂时平稳相比，超日事件对新债发行市场压力已经显现。”我们要投标时肯定要看呀，民企现在基本不能碰了。“上海一券商交易员称。

**促进债市长远健康发展**

对于未来的影响，海通证券宏观研究员姜超指出，极端的短期信用事件冲击下，将出现金融机构的流动性紧缩，回购利率大幅上升，资产遭到抛售，越是风险资产调整越剧烈。

但他同时强调，只有引爆信用事件，才能奖优汰劣，促进债市的长远健康发展。

国海证券债券研究员黄诗诚认为，违约事件将使市场风险偏好下降，利率债及高评级信用债收益率将出现一定下行；但与2012年相比，此次事件非系统性违约，货币政策也不在宽松周期，因此下行难现当时的幅度。

“低评级的民营债券估计要完蛋了吧，估计会被抛售，”上海一券商交易员表示，市场的风险偏好估计发生比较大的转变。

不过也有业内人士提出不同看法。本周央行公开市场增加28天正回购后，前期获利盘锁定盈利抛售债券已令市场承压。因此是次信用风险事件虽可能利好利率债或高评级信用债，但收益率不一定因此下行，仅幅度将小于低评级品种，从而扩大二者利差。

*ST超日称，2011年公司债券第二期利息原定付息日为周五(3月7日)，利息金额共计8,980万元人民币。截至目前公司付息资金仅落实400万元，因此，11超日债 本期利息将无法于原定付息日按期全额支付。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，票面利率8.98%，期限五年，并在第三年末附投资者选择权(3+2)；首次付息日为2013年3月7日，尽管当时公司已面临很大偿债压力，但还是在最后关头按时付息。

根据深圳证交所相关规定，债券付息两个交易日前，发行人应发布是否能够按时支付利息的公告，公司须于3月5日前发布是否能够按时支付债券首次利息的公告。

*ST超日上周五公布业绩快报显示，去年公司仍大幅亏损13.31亿元，虽较2012年有所减亏，但营业总收入大减近六成，经营情况仍不容乐观。