更新版 1-中国债市：超日债无法全额付息成首单实质违约，风险偏好料续降

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 超日债实质违约将致低评级信用债或遭抛售
* 债市风险偏好将继续下降
* 未来与利率债及高评级信用品种利差将扩大
* 中长期来看有利于债券市场健康发展 (新增更多评论、市场反应等更多内容)
路透上海3月5日 - 中国超日债无法按期全额付息，成为债市首个实质违约事件。刚性兑付壁垒的打破，可能引爆信用风险担忧，尤其民营企业所发债券将是重灾区，风险偏好续降，低评级债券恐遭抛售，与利率债及高评级信用品种利差将扩大。
业内人士认为，违约终于出现虽将短期冲击债市，但就市场大环境而言，这一“脓包”的挤破更有助于长期健康发展，唯近期需要谨慎甄别，密切关注信用债走势。
处于经营困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 周三公告称，无法按期全额支付其公司债第二期利息，这标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。
国泰君安证券固定收益研究主管周文渊表示，超日债违约，将致”信用风险重新定价。首先是信用利差扩大，会不会对利率债形成利好要看具体情况。“
此前债市虽出现过发行人无法偿还本金的情况，但均集中在有担保的中小企业集合债，最后都由担保人承担代偿责任，而包括不能按时全额付息在内的违约尚未有过。
对于超日债的付息违约，可能因机构对此有所预期，债市早盘反响不算激烈。仅部分高等级信用债收益率小跌，而低评级债收益率也未明显上扬。
不过与二级市场的暂时平稳相比，超日事件对新债发行市场压力已经显现。”我们要投标时肯定要看呀，民企现在基本不能碰了。“上海一券商交易员称。
**促进债市长远健康发展**
对于未来的影响，海通证券宏观研究员姜超指出，极端的短期信用事件冲击下，将出现金融机构的流动性紧缩，回购利率大幅上升，资产遭到抛售，越是风险资产调整越剧烈。
但他同时强调，只有引爆信用事件，才能奖优汰劣，促进债市的长远健康发展。
国海证券债券研究员黄诗诚认为，违约事件将使市场风险偏好下降，利率债及高评级信用债收益率将出现一定下行；但与2012年相比，此次事件非系统性违约，货币政策也不在宽松周期，因此下行难现当时的幅度。
“低评级的民营债券估计要完蛋了吧，估计会被抛售，”上海一券商交易员表示，市场的风险偏好估计发生比较大的转变。
不过也有业内人士提出不同看法。本周央行公开市场增加28天正回购后，前期获利盘锁定盈利抛售债券已令市场承压。因此是次信用风险事件虽可能利好利率债或高评级信用债，但收益率不一定因此下行，仅幅度将小于低评级品种，从而扩大二者利差。
*ST超日称，2011年公司债券第二期利息原定付息日为周五(3月7日)，利息金额共计8,980万元人民币。截至目前公司付息资金仅落实400万元，因此，11超日债 本期利息将无法于原定付息日按期全额支付。
11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，票面利率8.98%，期限五年，并在第三年末附投资者选择权(3+2)；首次付息日为2013年3月7日，尽管当时公司已面临很大偿债压力，但还是在最后关头按时付息。
根据深圳证交所相关规定，债券付息两个交易日前，发行人应发布是否能够按时支付利息的公告，公司须于3月5日前发布是否能够按时支付债券首次利息的公告。
*ST超日上周五公布业绩快报显示，去年公司仍大幅亏损13.31亿元，虽较2012年有所减亏，但营业总收入大减近六成，经营情况仍不容乐观。
上海超日股票将可能自2013年年报披露之日后被暂停上市，其所发债券--11超日债将可能年报披露后被终止上市。(完) (发稿 吴芳; 审校 李宏薇/张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选