全球金融：日本将制定比特币交易规则，包括对其征税--日经

路透3月4日 - 日本经济新闻报导，日本政府将制定比特币交易规则，其中包括对这种虚拟货币的交易征税，这将成为未来类似货币交易准则的基础。

日本财务大臣麻生太郎周二称，政府仍在试图对Mt. Gox破产作出说明，并搞清这家位于东京的公司如何因为比特币而损失近5亿美元。Mt. Gox曾是全球最大的比特币交易平台。

Mt. Gox上周五在日本申请破产保护，称因黑客入侵公司电脑系统，可能已丢失约85万枚比特币。

日经表示，日本内阁拟定的交易准则将要求对比特币交易征税，把虚拟货币定义为大宗商品而非货币。

该财经报纸称，线上交易所比特币交易的收益所得、用比特币进行购买、以及企业从比特币交易中获得的收入，都将纳入日本税收范围。

日经报导，银行也被禁止操作比特币，证券公司亦不得经营比特币业务。(完)