全球金融：日本将制定比特币交易规则，包括对其征税--日经

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月4日 - 日本经济新闻报导，日本政府将制定比特币交易规则，其中包括对这种虚拟货币的交易征税，这将成为未来类似货币交易准则的基础。
日本财务大臣麻生太郎周二称，政府仍在试图对Mt. Gox破产作出说明，并搞清这家位于东京的公司如何因为比特币而损失近5亿美元。Mt. Gox曾是全球最大的比特币交易平台。
Mt. Gox上周五在日本申请破产保护，称因黑客入侵公司电脑系统，可能已丢失约85万枚比特币。
日经表示，日本内阁拟定的交易准则将要求对比特币交易征税，把虚拟货币定义为大宗商品而非货币。
该财经报纸称，线上交易所比特币交易的收益所得、用比特币进行购买、以及企业从比特币交易中获得的收入，都将纳入日本税收范围。
日经报导，银行也被禁止操作比特币，证券公司亦不得经营比特币业务。(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选