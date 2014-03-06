专栏节选 :莫让税改变作建成圆环式的改革--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月6日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年是大选年，财政部决定挑战高难度的新税改方案，内容包括金融营业税从二％调升到五％，但最令市场投资人注意的是从一九九八年以来实施的两税合一的税改制度将有新的变革，也就是原两税合一的扣抵率将减半，同时对所得净额逾一千万元的富人加课富人税，最高税率达四五％。

为了对富人多课税，财政部也决定对薪资所得者及身心障碍者减税，薪资扣除额从一○．八万元调高到一二．八万元，身心障碍的扣除额也从一○．八万元调高为一二．八万元。前者受惠的会有六四六万九九九五人，综合所得税可少缴二千元到一．六万元，而后者受益人数则有五一万四八九○人。

乍看之下，这是对有钱人课税，对中低收入者减税，这是租税正义的一大步，财政部长张盛和也表示，有感于国内贫富分配严重不均，而且，郭台铭及长张忠谋也赞成对富人多课税，但是这项租税大菜端出来，买单的企业界人士并不多，第一个跳出来的是工总理事长许胜雄，他回应健全财政方案应有更全面性的思考，同时政府更要有责任把话讲清楚，勿拿正义的帽子当回馈，政府尤其应告诉大家：钱要用到哪里？

面对新的税改制度，我有两个担心，一个是乍看之下，这是一个劫富济贫的税改新制，理应得到国人热烈支持，因为对薪资所得者及身心障碍者减税，同时对有钱人多课税，这是实践公平正义的一大步。但是，这就像是台北建成圆环式的改革，最怕空有改革的壳子。

就在二二八纪念日前夕，连战的长子连胜文在圆环宣布参选台北市长，连胜文选择在台北建成圆环誓师，当然有其地缘上的考虑，但是连胜文站在圆环也凸显了马总统当台北市长改造圆环留下的败笔。

早期的圆环，外形老旧，有点杂乱无章，很多小贩、小吃在那里摆摊，但那是台北人最爱去的逛街热点之一，因为穿着拖鞋，套上一件短裤就可到圆环内吃小吃。后来的马市长上任后，他想让圆环有一番新气象，就把老圆环拆了，换上了美轮美奂的圆形创意建筑，乍看圆环变成现代化建筑，好像变漂亮了，但是原本圆环独特的味道全都变了。

圆环穿上现代人的新衣，却没有人气。从前穿着夹脚拖逛圆环、吃卤肉饭的小市民不再进入那个美丽圆形的新建筑，里面的老牌小吃店纷纷走出圆环，到重庆北路及宁夏路重新找店面开店营业。而新进入圆环设店营业的业者也不断更迭，大家都感叹，在圆环里面做生意，要有更大的创意及努力。

今天的税改最怕掉入马总统建成圆环式的改革，表面上照顾弱势者，对富人多课税，实践社会正义。但那是一剑两刃，假如，富人不愿被课重税，大家跑了，那么今日留在重庆北路上的那座圆形孤楼，恐怕就会是台湾孤岛的缩影。

第二个担心是两税合一可扣抵税率减半及所得净额逾一千万元以上，最高税率提高到四五％，未来对股市造成的冲击可能不下于证所税。二○一二年总统大选后，马总统为了实践他的「公平正义」施政理念，宣布开征证所税，这其中包括八五○○点的「天花板」门槛及一年卖出金额超过十亿元的「大户条款」。后来股市备受冲击，陷入低量盘整局面，八五○○点的课税门槛拿掉了，但是十亿元大户条款仍然高挂，股市持续陷入低量盘整窘境。

台股成交量频创新低，过去为国库贡献庞大的证交税收入也频创新低，为了「公平正义」四个字，一个证所税弄得全民皆输，迫使马总统出面做出调整。为了克服股市低量，金管会又推出开放现股当冲及先买后卖的当冲救急措施，才让股市出现千亿元成交量。

一二年证所税匆匆上路，当时只为了追求公平正义的虚名，完全没有周密的规画与设计，证所税方案端出来，国民党立法院的投票部队护航，很快地通过了证所税方案，立刻发现窒碍难行，这其中至少有几个破绽，一是证所税方案中的内资课证所税，外资不课证所税，形成标准的一国两制，独厚外资制度，逼得本国投资人摇身变外资，在这项制度下，外资券商及投资银行大发利市，本国券商及证券从业人员则陷入窘境。

**大户条款，压抑股市成交量**

另一个是凸显了租税结构上更大的不公平，外资在台湾不课证所税，又不课二代健保补充保费，股利所得又可分离课税，最高税率二○％；而本国投资人则须负担二代健保补充保费二％，股利所得并入综合所得税，最高税率四○％，证所税的规画形成独厚外资现象，也让外资在台股市场的影响力大增。

另一个冲击是大户条款，也就是每年卖出金额逾十亿元的人课证所税，这是不懂股市的人订出来的游戏规则，大家用最简单的概念来想：假如有一位贵妇，她每年在百货公司消费十亿元，她会不会得到最高等级的贵宾礼遇？今天进出股市的人都知道十亿元根本不是什么大金额；更何况，卖出十亿元的人已贡献三百万元证交税，他不但没有得到任何奖赏，反而因为进出股市金额太大，被迫惩罚，这完全违背自由经济法则。

大户条款压抑了股市成交量，最根本原因是今天已是一个资金流通十分通畅的时代，一个资金充裕的人，两只脚可以跑遍全世界，钞票上面也不会写名字。在台湾当外资有很多好处，变成外资还可投资全世界，这个制度也等于是变相把台湾的资金驱赶到境外。

为了弥补大户资金出走的量缩窘境，金管会又推出很多救急措施，包括推动权证交易、鼓励当冲、降低期货交易税等偏向鼓励短线交易的措施，用来提振股市成交量，但充其量只是在揠苗助长而已。因为政策在鼓励短线投机，股市摇身变赌场，长期投资者反而受到惩罚，这回两税合一扣抵率减半，更让这个现象进一步凸显化。

这次税改内容，我对银行及寿险业营业税从二％调升到五％，没有特别的意见，因为那是一九九八年在亚洲金融风暴后，当时台湾银行业受到重挫，李登辉前总统为了让银行有更多实力打呆帐，特别宣示的一项新政策，银行营业税降三％是来打销呆帐用的；现在银行业体质已大有改善，逾放比已降到很低的水平，恢复原来营业税制也属合理。

**扣抵率减半，恐影响长期投资意愿**

不过两税合一的扣抵率减半及个人所得净额超过一千万元，课征四五％的「重税」，恐怕还要再斟酌。从目前的税制来看，两税合一是一九九八年开始实施，是在李登辉总统的时代，当时财长是邱正雄，个人所得里有「营利所得」，这包括衍生自公司获利配发的股息，由于是公司缴纳公司营利事业所得税后再分配给个人股东的股息，因为企业已缴纳过营所税，因此在个人申报综合所得税时得以扣抵。

公司营所税在一○年之前是二五％，后来政府为了提升企业国际竞争力，于是又降为一七％，因此今天个人缴纳所得税有一七％的扣抵率；如今财政部突然实施这个扣抵率将减半，冲击是十分大的，因为在现行个人所得税中，营利事业所得是很重要的项目。

一般家庭或个人的所得总额里面，包含了薪资所得、利息所得、营利所得、租赁所得及执行业务所得等几个大项，但很大一项恐怕就是营利所得，一个普通的受薪阶级可能有相当大的比重是「营利所得」。一个没有经营企业的人，为什么会有「营利所得」？那是因为他参与了投资衍生出来的股息股利收入。

国内经济在○七年景气最好的那一年，上市柜公司配出的股息超过台币一兆元，这几年也有七、八千亿元，这些钱是在公司赚到钱，缴税之后再配发给股东，于是股东在年度报税时在税单上都会有一栏扣抵率，例如一二年的综所税中，鸿海的扣抵率是一二．六九％，台积电是七．九八％，大立光是一○．六九％，联发科是二．八七％，精华光学是一四．三三％，儒鸿则高达二五．一二％，扣抵率愈高，代表这家公司得到的租税奖励愈少，投资人报税扣抵的金额愈大；扣抵率高低，也成了股市投资人计算股息回报率的重要依据。现在财政部骤然宣布股利扣抵率减半，必然会影响到投资人长期投资的意愿。

从两税合一开始实施以来，「营利所得」就一直是综合所得税重要的一项。因为除了上市柜公司一年上兆元的股息收入外，未上市企业的股息恐怕也远超过此数，两税合一扣抵率减半，加上富人税将所得净额超过千万元的人加征五％税率，变成四五％之后，将大大冲击股市生态。

富人多课税，这是大家都懂的道理，但是扣抵率减半，加上富人条款，也许对郭台铭、张忠谋那样的企业大老板影响不大，但是对于那些积极投资的「中实户」，可能带来重大影响。这些所得净额逾千万元的「富人阶级」，很可能薪资所得不高，但因为股利进帐丰厚，营利所得比重很大，如今扣抵率减半，再加上最高税率变成四五％，必然会产生积极避税行为，它所衍生的后遗症，将远大于大户条款。

将来若新税制在立法院通过，至少会产生几个立即效应：一个是为了减轻扣抵率减半及最高税率四五％的撞击，股市将出现前所未见的弃权息压力，也就是大家会在公司除权日之前先出清持股，除完息之后再买回来，如此一来，形同惩罚长期投资股东，因为领这个息还要负担二％健保附加保费，扣抵率减半，还要冲高税率到四五％，少了长期投资者，股市会愈来愈赌场化，没有长期投资，只有短线投机。

二是为了减轻租税负担，个人可能把资产转为投资公司，因为公司税与个人综所税差距拉大，今天企业所得税一七％，即使盈余不分配加课一○％的保留盈余课税，加起来也不过是二七％。而个人最高税率冲高到四五％，加上扣抵率减半，及二代健保附加保费，实质的最高股利税负会冲高到四九．六七五％，那么选择二七％？还是四九．六七五％？不必问大家都知道。

**锁定股市投资人剥皮，股市没活力**

这两年所有的租税改革都是执政者柿子挑软的吃，专门锁定股市投资人，一头牛剥了三层皮还要继续剥。股市怎么会有活力？那么我们也要反问，为什么只有大富人家或寿险公司才玩得起的土地交易可以一直不必课税？这些年社会财富完全往房市集中，年轻人抱怨买不起房子，房价节节炒高，但财政部就始终不愿意对房地产的税制积极回应。

二是政府频频喊冲，但为什么不问钱花在哪里？要开源之前，为什么不在节流上面下工夫？这才是纳税人想知道的事。

税改是国家大事，也是一国竞争力的关键，台湾希望国际化人才能与国际竞争，但眼前的财政部租税制度是明显开时代倒车，倒退台湾竞争力的作法，最后的下场，难保不会沦为建成圆环式的改革噩梦，让台湾一场空。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。