日本个股：软银在美并购遭质疑，执行长称美国移动产业无竞争力

路透东京3月4日 - 日本移动运营商--软银(股份有限公司) 称，社长孙正义将在下周于华盛顿发表对美国移动产业的看法。此前美国监管者对该公司可能收购T-Mobile US 表示质疑。

孙正义将对美国议员、教育业者和商界领袖讲话。自软银去年以216亿美元收购美国第三大移动运营商Sprint 以来，这是他对美国听众的首次公开演讲。

市场将关注他对竞争格局的评论，此前他的表态一直极富争议。此前消息人士称Sprint已经展开收购第四大美国移动运营商T-Mobile的洽谈。

孙正义上个月批评了美国移动网络以及该行业的竞争水平。

在上个月的获利发布会上，孙正义拒绝透露该公司是否正洽购T-Mobile。不过，他严厉批评了受美国电话电报公司 以及Verizon Communications 主导的美国移动产业。