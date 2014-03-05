日本个股：软银在美并购遭质疑，执行长称美国移动产业无竞争力

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透东京3月4日 - 日本移动运营商--软银(股份有限公司) 称，社长孙正义将在下周于华盛顿发表对美国移动产业的看法。此前美国监管者对该公司可能收购T-Mobile US 表示质疑。
孙正义将对美国议员、教育业者和商界领袖讲话。自软银去年以216亿美元收购美国第三大移动运营商Sprint 以来，这是他对美国听众的首次公开演讲。
市场将关注他对竞争格局的评论，此前他的表态一直极富争议。此前消息人士称Sprint已经展开收购第四大美国移动运营商T-Mobile的洽谈。
孙正义上个月批评了美国移动网络以及该行业的竞争水平。
在上个月的获利发布会上，孙正义拒绝透露该公司是否正洽购T-Mobile。不过，他严厉批评了受美国电话电报公司 以及Verizon Communications 主导的美国移动产业。
“我只能说，美国移动产业相比其他国家并没有竞争力，网络状况也不好，”他表示。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选