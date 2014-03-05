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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 09:14 BJT

中国个股：海南海药参股美仿生眼公司，组建生物医药产业基金

路透上海3月5日 - 中国医药企业--海南海药股份有限公司 周三公告称，其拟参与一只生物医药产业基金的组建，且控股子公司上海力声特医学科技公司拟参股美国仿生眼技术有限公司。

公告称，美国仿生眼公司的产品为哈佛大学眼耳鼻喉医院和麻省理工学院合作研究的人工眼，人工眼是通过采集图像信息后转为电信号，刺激视神经纤维来重建患者的视觉功能。目前该人工眼产品已经完成了动物实验，正准备进入美国食品及药品管理局（FDA）临床实验。

力声特拟以不超过300万美金参股仿生眼公司并取得其16%股权。参股仿生眼公司后，力声特将成为仿生眼公司在中国的独家战略合作伙伴。

海南海药拟与盈富泰克创业投资有限公司（代表中央政府投资）、海口市创新产 业投资有限公司（代表地方政府投资）及其他合伙人共同组建海南寰太生物医药产业创业投资基金。基金总规模2.5亿元人民币，海南海药出资1.22亿元，占48.8%股权。

海南海药周二收报11.53元，最近一个月累计上涨3.6%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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