全球金融：日本不会把比特币认作货币及银行业务对象--消息

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透东京3月5日 - 消息人士周三表示，日本政府计划阐明在现有法律下应如何对待比特币交易。此前，曾是全球最大比特币交易平台的Mt. Gox周五在日本申请破产保护。
消息人士称，周五的内阁会议将就此事作出决定，日本政府将不会把比特币认作货币，以及银行主要业务和证券交易的对象。
日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府仍在试图厘清Mt. Gox倒闭的原因，弄清该公司近5亿美元的比特币是如何丢失的。(完)
(编译 王兴亚；审校 王翔琼/张涛)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选