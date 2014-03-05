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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 09:33 BJT

全球金融：日本不会把比特币认作货币及银行业务对象--消息

路透东京3月5日 - 消息人士周三表示，日本政府计划阐明在现有法律下应如何对待比特币交易。此前，曾是全球最大比特币交易平台的Mt. Gox周五在日本申请破产保护。

消息人士称，周五的内阁会议将就此事作出决定，日本政府将不会把比特币认作货币，以及银行主要业务和证券交易的对象。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，政府仍在试图厘清Mt. Gox倒闭的原因，弄清该公司近5亿美元的比特币是如何丢失的。(完)

(编译 王兴亚；审校 王翔琼/张涛)
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