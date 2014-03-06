专栏节选：台湾面临的“克里米亚困境”--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

俄罗斯军队快速开进乌克兰境内的克里米亚，掀起新一波的地缘政治危机。事实上，冷战后，美俄两强的较劲从来没有停过。

对俄罗斯而言，乌克兰的情势已到了危急边缘，因为乌俄两国相连，俄罗斯向来自认是乌克兰的宗主国。俄国花了数十年，实际上是数百年，迫使俄国农民移居乌克兰，如今这些移民后裔已在乌克兰开枝散叶；而迁移至克里米亚的移民，至今多以俄罗斯人自居。

主要人口是俄罗斯裔的克里米亚半岛具有战略性地位，数百年来争战不休，谁掌控克里米亚半岛，便控制了黑海，进而掌握了在东欧的影响力。

不过这只是俄罗斯采取「准」军事行动的原因之一，俄国无法坐视克里米亚受到西欧文化的「毒害」，独裁的俄国领袖，更无法容忍一个自由繁荣的乌克兰，与俄罗斯渐行渐远。乌克兰紧邻着俄罗斯，两国共有很长的边境；对俄罗斯总统普丁来说，脱离掌握、向西方靠拢的乌克兰，犹如芒刺在背。

美国并没有那么在乎乌克兰，反而还比较在意叙利亚和伊朗，至少后两者攸关美国的面子问题。有个美俄间的赛局理论推导出，美国若同意俄国取得乌克兰的一部分，创造一个与西方抗衡的缓冲区，乌克兰虽积弱不振，但俄国继续保有黑海舰队；俄国则同意不再在叙利亚和伊朗议题上扯美国的后腿。

当然，这是领导人盘算的棋局，而非公民们玩的游戏。重点是中国，这种玩法对中国释出了何种讯息？

对中国来说，就像克里米亚与乌克兰是同一个国家，两岸也都是中国人。台湾的自由民主社会，与贪污专制的中国共产党形成强烈对比；台湾也居重要战略地理位置，透过台湾，中国可将其军事影响力扩及东亚。

这样的态势下，最重要的关键就是，什么条件会让美国愿意与中国达成协议，让中国接管台湾──就像俄军开进克里米亚一样？

当然，这样的比喻太过极端，但远在黑海所发生的事件，对东亚情势的可能影响，却相当值得我们关注。

美国与台湾维持友好关系并保持现状的理由，明显比克里米亚来得坚强；因为一旦美国「失去」台湾，那么日本、韩国、菲律宾等盟友对美国的信心将会大打折扣，这个代价非常惨重。

克里米亚事件必然会影响美国民众态度：在扞卫全球的自由民主，以及美国为自身利益而与俄国达成协议间，究竟哪个重要？在此，领袖的利益可能才是重点。

如果美国放弃立场，任由俄罗斯染指克里米亚，那么世人便能看清，在原则与现实间，天秤是往现实方向移动；一旦出现这种现象，那么，台湾就要当心了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。