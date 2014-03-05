港报社评：民调可各有各做，政改须互谅互让--信报3月5日

全国政协港澳区委员昨天在北京「两会」期间举行联组会议，身兼中央港澳工作协调小组组长的全国人大委员长张德江出席讨论，港区委员李家杰首先发言，指出香港正处政改关键时期，反对派却另搞一套，策动「占领中环」，迫使中央让步。他随后点名批评港大民意研究计划总监锺庭耀，经常在关键时刻发布对港府或中央不利的民意调查；他并建议商界成立新的民调机构，提供更客观的民意数据。

身为恒基地产副主席的李家杰，矛头直指「锺氏民调」，反映当前香港的政改争拗白热化，民意争夺将成为建制与泛民双方角力的主战场，民意取向在彼此谈判，以及最后立法会各党派对政改方案投票的过程中，作用举足轻重。

港大民意研究计划多年来在香港社会素受重视，但由于总监锺庭耀本身的政治立场鲜明，故往往令建制中人怀疑其戴上有色眼镜去主理民调。

民意调查既属学术范畴，维护学术自由的重要性确不容忽视；但民调也可用作政治的工具，故从事民调的机构，必须客观持平中立，才能予人信心。

近期与政改相关的民调，显示市民大多希望2017年可以普选行政长官，也较多接受由提名委员会拣选「不与中央对抗」的人参选特首。只是就「筛选」特首候选人和公民提名等议题，正反意见对立依然严重。

《基本法》中「最终达致普选」之诺，能否在2017年开始实现，还是仍得年月蹉跎，端视各方能否真正以民意为念，以大局为重，互谅互让、各退一步了。