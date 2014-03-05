港报社评：网络金融利经改，中央网开一面--经济日报3月5日

其一，向民间资金开放垄断行业。三中释出打破垄断，向民间资金开放垄断行业的讯号，银行业正是被点名的垄断行业之一。网络金融崛起，正好让民间资金打入此垄断市场，藉此增加市场竞争。 其二，推进市场化改革。三中全会表明，要使市场在资源配置中起决定性作用。网络金融监管仍松，如不受存款利率上限掣肘，可以更反映市场供求的较高利率水平吸纳民间资金，此既倒逼传统银行求变提高效率，更可提供试验，助中央摸索利率市场化等对传统金融业的冲击。 况且，网络金融发展虽迅速，其规模仍仅得数千亿元人币，数额仍相对有限，风险仍可控。故中央对仍处于萌芽状态的网络金融先放一马，以保金融创新动力，助推三中改革。 惟中央鼓励金融创新，亦重视金融风险，不可能对网络金融长期放任，任其无序发展为未来埋下炸弹。随着网络金融不断膨胀，中央未来对网络金融的规管势逐步加强至与传统金融业看齐，以同一监管架构，让网络金融和传统银行平等较劲，推动内地金融业健康有序发展。