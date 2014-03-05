港报社评：商界关注民调以外还应舍弃政治特权--明报3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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在北京两会的港澳政协委员座谈时，政协常委李家杰的发言，点名批评港大民意研究计划总监锺庭耀，并建议设立民意调查基金，以扭转爱国爱港阵营在民意被动的局面。以李家杰的商界背景（恒基地产副主席），他的批评与建议别饶意义，因为商界予人印象，一贯与政治保持距离，李家杰今次就政治议题明确表态，值得鼓励；若李家杰的举措，带动商界人士投身参政，不但关心民调议题，并参与各级议会选举，藉公平竞争体现商界利益，对香港政治生态发展会是一大好事。
锺庭耀主持的港大民意研究计划，李家杰认为经常客观上为反对派提供了民意基础。李认为锺的调查另有议程，超逾学术领域之意。李家杰对锺庭耀的批评并无具体证据，而讨论凭空联想的批评，看不到有任何积极意义。
李家杰虽然批评锺庭耀，但是并未提出进一步打击，只是认为爱国爱港阵营要对症下药，扭转民意上被动的局面。
李家杰的建议即使成事，在短期内能否建立起公信力，极具挑战性；建议的动机和目的有讨论空间，因为个中存在政治考量，这样的调查能否操作和如何操作，从学术角度而言是一大考验。不过，无论如何，李家杰的建议是透过调查争夺话语权，性质上属于「文斗」，这个手段，放在敌我矛盾斗争，戾气充斥氛围中检视，甚为难得。
李家杰能否与锺庭耀主持的调查分庭抗礼，是另一回事。总之，香港多一个声言，是好事。期望李家杰的建议，是开创香港政治新局面的开始，使政治生态朝着良性互动方向发展。
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选