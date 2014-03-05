更新版 1-希腊金融：希腊与国际金主对银行业有歧见，迅速达成协议希望渺茫

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
(新增细节以及财政部官员讲话)
路透雅典3月4日 - 了解情况的消息人士称，希腊的国际贷款方坚持认为希腊四大银行面临的资本缺口大于央行的预估，希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)在下一期援助资金拨付前迅速达成协议的希望有破灭危险。
周二希腊央行、国际贷款方以及希腊官员的会晤未能解决争议，因此难以像原先希望的那样，在下周一欧元集团会议前完成对希腊纾困进程的评估。
一位希腊财政部高层官员表示，此外欧盟与IMF之间对于银行业需求也存有争议，是谈判进程的最大障碍。
“如果银行业问题不得到解决，评估就无法完成，”这位要求匿名的官员对记者表示。
希腊的金主们认为希腊四大银行在压力测试后需要增资80-85亿欧元。希腊央行则认为缺口为58-62亿欧元。
“三大国际金主在这一数字上有争议，主要是由于IMF的立场强硬，”一位了解磋商内容的消息人士称。“他们对资本需求的估计更高一些。”
一旦评估顺利完成，希腊政府将收到约49亿欧元救援资金。
“在市场条件有利于希腊的时候，事情因为他们的争议而耽搁下来，我们等不起，”前述财政部官员称。他没有指出欧盟和IMF的具体争议点。
上周五，希腊10年期公债收益率自2010年4月以来首次跌至7%下方，来到纾困前的水平。
银行业消息人士称，希腊央行计划本周稍晚公布压力测试报告，没有继续召开会议的安排。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
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