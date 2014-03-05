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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 11:16 BJT

中国货币市场：农行今年将发行至多500亿元同业存单，为已公布各家最低

路透上海3月5日 - 中国农业银行 周二稍晚公布2014年同业存单发行计划，额度为不超过500亿元人民币。与此前已经公布计划的另外七家商业银行相比，该行拟发规模为最低水平。

此前公布同业存单发行计划的七家银行中，工行 等五家均为1,000亿元，交行 和招行 同为800亿元。

据此计算，上述八家银行今年同业存单发行总计划为7,100亿元。而今年已经启动发行的目前只有兴业银行 ，截至周二，累计发行规模为120亿元。

以下为各家银行今年的同业存单发行计划额度：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

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合计 7,100

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

业务启动后，工行、农行、中行 、建行 四大行和国开行 首批成功试点发行，总额190亿元。随后交行、招行、中信银行 、浦发银行 和兴业银行完成了第二批发行，总规模150亿元。(完)

参看细节，请点选中国货币网 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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