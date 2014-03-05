《独家新闻》奔驰与英菲尼迪将合作开发生产紧凑型车--消息

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透日内瓦3月4日 - 熟悉情况的消息人士称，戴姆勒 旗下奔驰(Mercedes-Benz)和日产汽车 高端品牌英菲尼迪(Infiniti)计划联合开发紧凑型车，以削减成本、扩大戴姆勒在北美的生产和扩充英菲尼迪产品线。
这位要求匿名的消息人士称，此次框架性协议将会加强戴姆勒与雷诺-日产联盟的合作关系。日产将在墨西哥代工下一代奔驰GLA运动型车(SUV)及衍生车型，同时也将生产英菲尼迪全新车型。
消息人士说，方案最早将于4月份提交给戴姆勒董事会批准，预计第一批合作生产的车型将在2017年末推出。
戴姆勒和日产曾表示寻求加强在小型高端车的合作，但双方周二均未确认墨西哥生产计划。
管理咨询机构的汽车顾问Ronald Harbour表示，此类协议将让双方都能受益。“对于奔驰来说，可以既省掉了大规模支出，又能够进入北美市场。”(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选