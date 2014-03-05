《独家新闻》奔驰与英菲尼迪将合作开发生产紧凑型车--消息

路透日内瓦3月4日 - 熟悉情况的消息人士称，戴姆勒 旗下奔驰(Mercedes-Benz)和日产汽车 高端品牌英菲尼迪(Infiniti)计划联合开发紧凑型车，以削减成本、扩大戴姆勒在北美的生产和扩充英菲尼迪产品线。

这位要求匿名的消息人士称，此次框架性协议将会加强戴姆勒与雷诺-日产联盟的合作关系。日产将在墨西哥代工下一代奔驰GLA运动型车(SUV)及衍生车型，同时也将生产英菲尼迪全新车型。

消息人士说，方案最早将于4月份提交给戴姆勒董事会批准，预计第一批合作生产的车型将在2017年末推出。

戴姆勒和日产曾表示寻求加强在小型高端车的合作，但双方周二均未确认墨西哥生产计划。

管理咨询机构的汽车顾问Ronald Harbour表示，此类协议将让双方都能受益。“对于奔驰来说，可以既省掉了大规模支出，又能够进入北美市场。”(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)