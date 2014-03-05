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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 10:03 BJT

台湾债市：主要公债殖利率盘初上扬，乌克兰危机似有缓和迹象

路透台北3月5日 - 台湾主要公债殖利率周三盘初上扬，因乌克兰危机似有缓和迹象，台债殖利率跟随美债弹升。不过交易员称，台债受筹码因素影响，对利多与利空因素反应迟钝，殖利率料仅能震荡缓步走升。

盘面以五年券103/4 殖利率弹幅较大，交易员指出，主要因103/4筹码较为凌乱，此外，央行将继续标售1,200亿台币364天期定存单的消息，仍对持券信心造成影响。

“虽说宣示意义大于实质，但市场还是会担心(升息)。”一位证券商交易员说。

交易商也提及，今早公布的2月消费者物价指数(CPI)较上年同期不升反跌，此或许与农历春节因素有关。应留意物价的后续变化，若市场对通货紧缩产生预期，债市殖利率反而有进一步走低的可能。

台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.10-1.12%

* 10年公债103/6：1.60-1.62%

本地时间09:54时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率弹1.22基点至1.1160%

* 10年公债103/6殖利率弹0.8基点报1.6070%。

以下为最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格下跌，因乌克兰危机显示缓和迹象

--路透调查：美国2月非农就业增长料加快，但仍受寒冷天气拖累

--《焦点》奥巴马预算计划出炉，掀起与共和党的选举年论战 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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