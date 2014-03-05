台湾债市：主要公债殖利率盘初上扬，乌克兰危机似有缓和迹象

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透台北3月5日 - 台湾主要公债殖利率周三盘初上扬，因乌克兰危机似有缓和迹象，台债殖利率跟随美债弹升。不过交易员称，台债受筹码因素影响，对利多与利空因素反应迟钝，殖利率料仅能震荡缓步走升。
盘面以五年券103/4 殖利率弹幅较大，交易员指出，主要因103/4筹码较为凌乱，此外，央行将继续标售1,200亿台币364天期定存单的消息，仍对持券信心造成影响。
“虽说宣示意义大于实质，但市场还是会担心(升息)。”一位证券商交易员说。
交易商也提及，今早公布的2月消费者物价指数(CPI)较上年同期不升反跌，此或许与农历春节因素有关。应留意物价的后续变化，若市场对通货紧缩产生预期，债市殖利率反而有进一步走低的可能。
台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.10-1.12%
* 10年公债103/6：1.60-1.62%
本地时间09:54时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率弹1.22基点至1.1160%
* 10年公债103/6殖利率弹0.8基点报1.6070%。
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选