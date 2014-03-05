主要国家经济指标预测--3月6日****

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透3月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月6日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 1月 +0.5% +0.5% 0030 澳洲贸易收支(亿澳元) 1月 顺差2.7 顺差4.68 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 0630 法国失业率 第四季 -- 10.9% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 +0.7% +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.2% +7.3% 1100 德国工业订单 1月 +0.7% -0.5% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 3月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决定--指标再融资利率 3月 0.25% 0.25% 存款利率 0.00% 0.00% -- 美国ICSC月度连锁店销售 2月 -- +3.5% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 2月 -- 45.107 1330 加拿大建筑许可 1月 +1.0% -4.1% 1330 美国非农生产率环比年率 第四季修正值 +2.5% +3.2% 单位劳动成本 -0.9% -1.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月1日当周 33.8 34.8 四周均值(万人) -- 33.825 续请失业金人数(万人) 2月22日当周 297.3 296.4 1500 美国工厂订单 1月 -0.4% -1.5% 1500 美国1月耐久财订单 1月修正值 -- -1.0% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.1% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 53.6 经季节调整的Ivey采购经理人指数 53.5 56.8 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,771 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.8% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.5% GDP最终消费 +0.7% -- 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 52.9 49.8 0848 法国Markit服务业PMI 2月 47.2 46.9 法国Markit综合PMI 47.9 -- 0853 德国Markit服务业PMI 2月 55.9 55.4 德国Markit综合PMI 56.4 -- 0858 欧元区Markit服务业PMI 2月 52.6 51.7 欧元区Markit综合PMI 53.3 52.7 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 58.2 58.0 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +1.6% +0.8% (较上年同期) +1.3% -0.4% 1315 美国ADP就业报告(万人) 2月 增加13.9 增加16.0 1358 美国Markit服务业PMI 2月终值 53.3 -- 1400 加拿大央行利率 -- 1.00% 1.00% 1500 美国ISM非制造业指数 2月 51.6 53.5 ISM非制造业企业活动指数 54.6 55.1 ISM非制造业雇佣指数 47.5 -- ISM非制造业新订单指数 51.3 -- ISM非制造业价格指数 53.7 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超7,590 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超41 -- (完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选