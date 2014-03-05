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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--3月6日****

路透3月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值
    3月6日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                            1月          +0.5%     +0.5%
    0030  澳洲贸易收支(亿澳元)                            1月        顺差2.7  顺差4.68
             商品/服务进口                                               --      +2.0%
             商品/服务出口                                               --      +4.0%
    0630  法国失业率                                     第四季          --      10.9%
    0800  英国Halifax房价指数(较前月)                     2月          +0.7%     +1.1%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    +7.2%     +7.3%
    1100  德国工业订单                                   1月           +0.7%     -0.5%
    1200  英国央行量化宽松规模(亿英镑)                   3月             --      3,750
    1200  英国央行利率决定                                             0.50%     0.50%  
    1245  欧洲央行利率决定--指标再融资利率               3月           0.25%     0.25%
                           存款利率                                    0.00%     0.00%
      --  美国ICSC月度连锁店销售                              2月        --      +3.5%
    1230  美国Challenger企业计划裁员人数(千人)                2月        --     45.107
    1330  加拿大建筑许可                                      1月      +1.0%     -4.1%
    1330  美国非农生产率环比年率                     第四季修正值      +2.5%     +3.2%
              单位劳动成本                                             -0.9%     -1.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                 3月1日当周       33.8      34.8
                  四周均值(万人)                                         --     33.825
              续请失业金人数(万人)                    2月22日当周      297.3     296.4
    1500  美国工厂订单                                        1月      -0.4%     -1.5%
    1500  美国1月耐久财订单                             1月修正值        --      -1.0%
             扣除运输的耐久财订单                                        --      +1.1%
             扣除国防的耐久财订单                                        --      -1.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.7%
    1500  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                       2月        --       53.6
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                          53.5      56.8
    2350  日本外汇储备(亿美元)                                2月        --     12,771
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    0030  澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第四季       +0.8%       +0.7%      
                           (较上年同期)                              +2.8%       +2.5%      
              GDP最终消费                                            +0.7%         --
    0843  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     2月         52.9        49.8       
    0848  法国Markit服务业PMI                             2月         47.2        46.9       
          法国Markit综合PMI                                           47.9         --        
    0853  德国Markit服务业PMI                             2月         55.9        55.4       
          德国Markit综合PMI                                           56.4         --        
    0858  欧元区Markit服务业PMI                           2月         52.6        51.7       
          欧元区Markit综合PMI                                         53.3        52.7       
    0928  英国Markit/CIPS服务业PMI                        2月         58.2        58.0       
    1000  欧元区GDP(较前季)                            第四季修正值  +0.3%       +0.3%     
                   (较上年同期)                                      +0.5%       +0.5%     
    1000  欧元区零售销售(较前月)                          1月        +1.6%       +0.8%       
                        (较上年同期)                                 +1.3%       -0.4%       
    1315  美国ADP就业报告(万人)                           2月     增加13.9    增加16.0
    1358  美国Markit服务业PMI                             2月终值     53.3         --   
    1400  加拿大央行利率                                  --         1.00%       1.00%     
    1500  美国ISM非制造业指数                             2月         51.6        53.5      
              ISM非制造业企业活动指数                                 54.6        55.1      
              ISM非制造业雇佣指数                                     47.5         --       
              ISM非制造业新订单指数                                   51.3         --       
              ISM非制造业价格指数                                     53.7         --       
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周    卖超7,590         --  
            外资投资日本股票(亿日圆)                                卖超41         --    
    
    (完)
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