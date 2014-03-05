金属期市：伦敦期铜徘徊在一周高位，乌克兰紧张情势缓解

俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧。

中国一年一度的人大会议于周三开幕，将提出2014年重要经济目标和改革重点。外界预期中国政府将坚持改革循序渐进，以避免冲击经济。

美国2月就业岗位增速可能加快到足以鼓励美联储继续削减购债计划的地步，尽管在冬季异常恶劣的天气情况下，增幅可能较为温和。

美国总统奥巴马在周二的预算提案中提出，考虑以替代金属制作一分钱和五分钱硬币的购想。(完)

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