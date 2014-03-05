金属期市：伦敦期铜徘徊在一周高位，乌克兰紧张情势缓解

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧。
中国一年一度的人大会议于周三开幕，将提出2014年重要经济目标和改革重点。外界预期中国政府将坚持改革循序渐进，以避免冲击经济。
美国2月就业岗位增速可能加快到足以鼓励美联储继续削减购债计划的地步，尽管在冬季异常恶劣的天气情况下，增幅可能较为温和。
美国总统奥巴马在周二的预算提案中提出，考虑以替代金属制作一分钱和五分钱硬币的购想。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/朱晓军；审校 石冠兰/张若琪)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选