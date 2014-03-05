港报社评：重建一举三得，迁置多管齐下--文汇报3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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房委会去年底完成22条高楼龄屋邨的重建潜力检讨，结果指屋邨结构状况基本良好，但30年后保养费用将相当高昂。不过，因大部分高楼龄屋邨位于市区，觅地迁置极为困难，屋邨附近有地迁置将可较快重建。事实上，重建高楼龄屋邨既可改善社区环境，又可善用地积比增加资助房屋供应，亦能重建后拨地兴建居屋，补贴房委会的开支，一举三得。
当局一直致力增加公营房屋供应，但要通过拓地造地，需要花费不少时间。香港现时有大量高楼龄屋邨，由于在早年兴建，大多属于楼层较少的建筑，并未有善用地积比。通过重建可以在原址上兴建楼层较高的楼宇，更好地善用地积比兴建更多的单位，满足市民的上楼需求。同时，施政报告提出未来十年将供应共28万个公营房屋单位，估计房委会的建筑工程开支将超过原来估算的每年200亿元，对房委会造成沉重的财政压力。将部分重建的地皮拨予房委会兴建居屋之用，既可满足市场需要，也可补贴房委会的建屋开支。
现时公屋重建的最大难点在于迁置问题，旧屋邨的居民不少属于年长人士，多希望能够在原区安置。因此，当局一方面应积极寻找重建屋邨附近的可发展土地或改建楼宇，逐批逐批的迁置居民进行重建；另一方面可利用市区内的旧或甚至是已荒废的工厂大厦，改建成符合安全居住要求的临时单位，让居民可以尽早迁居，加快重建的进度。
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选