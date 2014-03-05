港报财经评论：世局难预测，专心研个股--经济日报3月5日

世局难预测，专心研个股 /林瑞芬

市场暂时围着俄罗斯消息而转，一话普京演习军回基地，恒指昨即由跌转升0.7%，收报22,657；成交额637亿港元。上周在预判3月港股市况，提出提防闯关不力有所回，反弹势一日至23,000左右，仍然没强方向感，22,000心理关口暂为支持，上落区间中。乌克兰一小国，对全球经济体微不足道，但综合资料而评，关键在俄罗斯，若真的野蛮入侵乌克兰，触及全球对其经济制裁，对全球经济复苏之路就变得崎岖。事关欧洲对俄罗斯的油气入口依赖，若发生孤立制裁事件，势必谷高油价气价，阻碍经济的复苏。美国呼吁制裁俄罗斯也别有用心，事关该国近年的出口油气量也增长，价谷高，对其大大有利。相反，对欧洲无利，对中国也无利，因中国都要向俄罗斯买气买油，所以欧盟及中国所打盘算又有别于美国，未必和应美国。俄罗斯黑海舰队在克里米亚港口城市塞瓦斯托波尔设有基地，乃俄罗斯的战略重点，应不易放手。

不过，俄罗斯目标若只是克里米亚自治共和国，非整个乌克兰，问题望有解决一日，因克里米亚濒临黑海，居民主要说俄语，早有归心俄国之背景，未来就算公投，独立投俄罗斯的机会很大。乌克兰局势变化难定，最好望无事。不过，港股往往为外围地缘风险所累成提款机，对后市如作最坏打算，22,000至22,250只为心理位而已；若失，进一步下试自去年6月低位19,426始延伸上升轨近21,500水准，此才为较有力技术支持位。总括恒指大位阻力23,000，支持21,500。

投资者或许要有巴菲特的冒险精神，不为乌克兰消息左右买卖决定。事实上，左右股份最终走势是公司价值本质，正如周一所讲，此际多加精神趁业绩发掘股份，后市遇有大震荡都可保持高质素心理应对，有低价收集。相反，乌克兰问题若大事化小，所发掘优质股都会向升。当然，无平货机会，这点不由个人决定，市场行为。上周和大家剖析信义玻璃 ，不得不提于去年为派送形式拆出来的信义光能 。昨获大行大合唱，信义光能急升17%至2.47港元。先讲大合唱目标，汇丰证券看2.4港元，花旗看2.65港元以及最牛的摩通看3.3港元。中国内地的光伏发电站仍处于起步阶段，环保需求增，大有可为。而信义光能最大优势是在建筑、采购及营运上已有一定经验，故成本控制上可比人强。

腾讯估值贵，同类股慎炒 /余少文

尽管大市观望气氛浓厚，但不少互联网概念股走高，只是维持龙头腾讯控股 “好贵”的睇法，但腾讯只要“不死”，概念股仍有炒作空间。中国内地股市昨日先跌后收窄跌幅，支持国企指数最后止跌回升，国指全日升25点或0.3%，收报9,776点，成交额104亿港元，约35%主板H股随大市上升；而红筹指数升1点，收报4,216点，成交额36亿港元。大市失方向，除了乌克兰局势令投资者观望外，全国人大会议今日召开，市场关注去年底三中全会提出的一系列改革，在人大会议的跟进情况，若能加快金融改革、国企改革等，对中资股是利好因素。只是见人民银行踏入马年积极收水，昨日再进行850亿人民币的正回购操作，今周会有1,080亿人民币正回购到期，故央行明日（周四）可能会再进行正回购操作。

近期新闻最多提及，是腾讯和阿里巴巴到处“点石成金”和斗烧钱，近期听到不少支付概念的细价股获腾讯或阿里巴巴垂青的消息，似乎腾讯股价要出现大调整，又或阿里巴巴终于来香港上市，否则互联网概念股应该未升完。不过，人民银行行长周小川表示央行不会取缔余额宝等互联网金融产品，只会改善互联网金融政策来监管，反映不少支付概念股份仍可争夺互联网金融的份额，或是概念股昨日表现强劲原因之一。不管如何，高阳科技 昨日走高，因于周四公布业绩，小心是春江鸭所为，业绩披露后，股价有机会下跌，故投资者高追高阳要三思。相反早前跟组合买入高阳的读者，要顺势推高止赚位至2.4港元水准，持盈保泰为主。

至于行业龙头腾讯，在其股价280港元时，指出其“贵”，股价不跌反急升，升至昨日612.5港元。按彭博综合证券商预测，预期腾讯去年盈利达163亿人民币，明年则升至213亿人民币，2013年至2015年每股盈利预测分别为8.78人民币、11.44人民币和14.59人民币，2013年至2015年每股盈利复式增长为28%，其中2014年升幅最大料达30%，但2013年预测PE 55倍，预测PEG高达1.96倍；即使单以2014年计算，预测PEG也达1.41倍，跟1倍PEG为合理值，偏高甚多。