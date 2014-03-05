港报财经评论：货币主宰新兴股市--信报3月5日

货币主宰新兴股市 /习广思

风雪又吹袭北美，到底美国经济数据疲弱是否天气的错？答案未知，而投资市场正密切留意着本周五的经济及就业数据。尽管联储局主席耶伦担心数据表现，但联储局依然倾向乐观，除了部分鹰派委员外，前主席贝南奇亦属乐观派。贝南奇表示，经济前景正面，且有好几个理由支持今年经济增长3%的看法。经济是否如联储局想像般乐观？可能到第二季数据才见真章，但目前的数据未足以叫联储局暂停退市。2星期后，联储局又有议息会议，再缩减买债100亿美元的机会相当高。

港股夹在中外两股力量之间，近日市况走势飘忽。港股在过去一段时间跟随A股上落，但近日则由外围气氛主导。恒指昨天反弹156点，收报22,657点；大市成交额637亿港元。蓝筹股焦点在和黄 身上，分拆屈臣氏成为话题，股价再创新高，收报109.1港元。大市走势似乎欠缺方向，但其实不然，环保、新能源、医药、科网依然是市场强势板块，而且炒股不炒市已不足以形容这种市况，因为资金并非从个别股份中寻宝，而是一窝蜂地涌入这几个板块。太多资金，追逐太少股票，形成三个结果，一是股价暴涨，二是逐只炒高，三是升跌速度太快，周期太短。新能源股当中，“两会”概念持续，炒完水务及风电，昨天轮到一批太阳能相关股份。科网股在1月急升后，即使云游 因收购消息上升，但其他股份不为所动，反映投资者的克制；反之，轮到软件股急升。医药股当中，每日都有不同股份主导，重复着1月份科网股热潮，昨天石药 再创新高。

这几类股份均成为热炒对象，部分公司根本是乘风起浪，变成资金轮流炒作对象，基本因素较佳的股份非但升幅大，而且估值变贵。这正是考验投资者的时候，到处是浑水，到底趟不趟？俄罗斯总统普京一声令下暂停军事演习，欧股及俄股见反弹，俄股在欧洲时段开市反弹逾3%。不少基金叫人捞货，因为开战机会不大，但俄股走势不甚乐观，RTS美元指数跌穿过去4年年中的支持位，其次央行大幅加息，进入紧缩周期，经济增长早已放缓，捕捉利刃或有短期反弹机会，地缘政治风险亦可能较短暂，却不代表是捞货机会，毕竟俄股长线走势仍疲弱。再者，新兴股市投者策略是要选择性地买，并宜买强不买弱。

低吸美元时机未到 /苏子

连日来乌克兰的紧张局势，始终未能刺激避险货币如日圆及瑞郎大幅上升，而美汇指数则继续在80心理关口附近上下反覆争持，仍未能脱离上落市的走势模式。本来乌克兰的紧张局势，大可令汇市出现翻天覆地的巨变，但现实情况却是，汇市的表现却离奇地平静；美元兑日圆即使在本周初跌破上月17日的101.36日圆低位支援，但破位后只能低见101.16日圆，未见有更猛烈的跟进沽盘，令汇价下试上月的100.73日圆低位；至于本身具备避险功能的美元，整体走势更出现不升反跌的相反走势，表现与不少汇市投资者的传统认知大有出入。

避险情绪急升并未能刺激美元整体走势显着上升，反映美元的基调正存在一旦争持完毕后向下作出重大突破的风险。按理分析，现水准的美元其实极具趁低吸纳的价值，但当市场上绝大部分散户投资者也认同此观点时，现水准的美元可能正处于低处未算低的阶段，故目前有意采取趁低吸纳美元策略的投资者不能掉以轻心，并提防美汇指数再度跌破上周五的79.69低位后，有可能会展开较显着的单边跌市。美汇指数自去年11月上旬开始，于81.3至81.5间呈现甚为利淡后市的三顶形态，而上周五的79.69低位为此不利形态的关键支援，故可以说是不容有失，一旦失守，预料大方向将朝着2011年11月下旬的77.92低位迈进。

如美汇指数一如预期般，可以在较后时间顺利破关而下，宜留意届时日圆能否跟随其他主要非美元货币一同上升。从周线图上看，MACD指标去年中至今正呈见顶背驰不利讯号；加上目前美元兑日圆的10周SMA斜率自上月开始已出现由升转跌的不利情况，上周汇价更已跌至20周SMA支持以下收市，故短线而言，只要反弹没有高于20周SMA，预料美元兑日圆下破上月的100.73日圆低位并考验100日圆心理关口的可能性不容抹煞。稍后日圆跟随主要非美元货币一同上升的机会较高，目前仍未到趁低吸纳美元兑日圆的时机。