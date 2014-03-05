《焦点》中国维持偏积极增长目标，防金融和地方债务风险是重点

* 2014年GDP及通胀目标与上年一致，政策基调维稳

* 防范金融风险和地方债务风险是工作重点

* 维持区间调控思维，借力改革获经济增长动力

* 赤字规模扩至1.35万亿，较上年增1,500亿元

作者 沈燕

路透北京3月5日 - 无惧国内经济下行压力仍大，中国周三召开的全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。

在强调政策基调不变的前提下，将地方政府性债务纳入全口径预算管理以及深化金融体制改革等一系列举措，无疑是中国化解潜在金融和债务风险的重要内容；而赤字规模的扩大亦是确保民生刚性支出无奈之选。

“今年的赤字规模应该是创纪录了。”一位不具名的财税部门官员称，在经济下行压力加大的背景下，今年的经济增长目标是偏积极的，7.5%的背后就是为了保就业。

根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2（广义货币供应量）增速目标仍为13%左右。这三大目标和去年保持一致，也基本符合市场预期。此外，今年安排财政赤字1.35万亿元，比上年增加1,500亿元，但赤字率稳定在2.1%。

中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良认为，政府工作报告是延续去年12月中央经济工作会议的内容，没有什么大的变化，包括财政、货币和楼市调控等等都延续以往的政策基调。

“现在外界有唱空中国的声音，但中国基本面并没有大的改变，而防范潜在的金融和地方政府性债务风险政府也已经意识到，所以在今年的工作重点中对金融改革和财政改革方面的表述较多，包括把地方政府债务纳入全口径的预算管理。”他并认为，中国今年实现7.5%的经济增长目标问题不大，经济形势也并不像外界唱衰的那样。

而总理政府工作报告中针对今年经济增长目标的设定亦有明确表述，“中国仍然是一个发展中国家，发展是解决所有问题的关键，保持合理经济增速，经过认真比较，反复权衡，把预期目标定在7.5%左右，...稳增长更是为了保就业。”

报告并强调，将保持经济运行处在合理区间。完善宏观调控政策框架，守住稳增长、保就业的下限和防通胀的上限，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

中国去年GDP（国内生产总值）同比增幅持稳于7.7%，高于年初确定的7.5%目标。不过今年以来，包括制造业和服务业等PMI先行指标纷纷回落，也令外界对中国经济增长乏力产生忧虑。

**政策求稳，寄望改革添动力**

在延续积极财政政策和稳健货币政策基调不变的前提下，政府工作报告也提到对今年物价上涨的因素不能掉以轻心，必须做好物价调控，明确提出向改革要动力。

其中2014年的重点工作第一条就是推动重要领域改革取得新突破，包括进一步简政放权，今年要再取消和下放行政审批事项200项以上。

同时抓好财税体制改革的重头戏，实施全面规范，公开透明的预算制度，着力把所有政府性收入纳入预算，实行全口径预算管理。

祝宝良认为，把地方政府债务纳入全口径预算管理，也是为了下一步地方政府自主发债打基础，建立规范的地方政府举债融资机制，防范和化解外界担忧的中国地方政府性债务风险。

前述财税部门的官员也称，目前中国地方政府性债务仍然是可控的，而财税改革作为重头戏也不可能一蹴而就，相关改革都是根据三中全会的内容逐步落实。

2013年岁末中国审计署曾公布，截止当年6月底，各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿元，2012年底负债率为36.74%。

而加快金融改革无疑是防范金融风险的重要内容。包括继续推进利率市场化，扩大金融机构利率自主定价权，以及稳步推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构等。

**民生支出只增不减，环保表述浓彩着墨**

加大对民生的投入也是本届政府今年的工作重点。包括推动医改，并将城乡居民基本医保财政补助标准提高到人均320元。中央预算内投资拟增加到4,576亿元，重点投向保障性安居工程，农业，重大水利，节能环保等。

而生态环境的恶化和持续的雾霾，以及一些地区大气、水、土壤等污染严重，也使得淘汰落后产能，加快结构调整及加大环保投入更迫切。

政府工作报告中对此也有明确表述，强调必须加强生态环境保护，下决心用硬措施完成硬任务，强调出重拳强化污染防治，健全政府，企业，公众共同参与的新机制。

报告还明确提出今年要淘汰的落后产能目标以及相关的举措，整治农业面源污染，今年能源消耗强度要降低3.9%以上，以及推进资源性产品价格改革等。

“我们要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战。”李克强称。（完）