《焦点》澳洲第四季经济增长高于市场预期，增强利率稳定前景

矿产出口许多是输往中国。去年第四季向中国出口商品金额触及创纪录的272亿澳元，较上年同期增加45%。

中国国务院总理李克强周三在人大会议上表示，今年目标是要维持7.5%的经济成长率。这对于澳洲来说是好消息。

整体而言，上季净出口对澳洲GDP成长的贡献为0.6个百分点，2013年全年的贡献度则不少于2.4个百分点。

重要的是，沉寂很长一段时间的家庭支出也有复苏的迹象，创下近两年来的最大增幅。

由于全球金融危机打击信心，消费者便选择增加储蓄减少支出，但这情况现在看来正在改变。储蓄占可支配收入的比例在该季下滑近1个百分点至9.7%，为2010年中以来最低。