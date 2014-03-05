《全球重要经济事件一览表》--3月5日-3月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月5日(三)

约翰内斯堡--美国联邦储备理事会(FED)前主席贝南克在年度发现领导力峰会上发表演说。

墨西哥城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥银行家协会讲话(0000)。

多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆在一次活动上讲话(0015)。

西雅图--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在西雅图大学的一场活动中对经济前景发表看法(0130)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在国家养老储备基金(National Pensions Reserve Fund)活动上讲话(0830)。

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)呈交报告，主题为“欧盟宏观经济失衡”(1130)。

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和奥地利财长Michael Spindelegger召开联合记者会(1330)。

曼彻斯特--英国央行负责金融稳定的官员Andy Haldane在曼彻斯特大学发表演说(1430)。

加拿大维多利亚--CMA/CGA/FMI联合研讨会(至3月6日)，主题为“金融可持续性与能源开发”。加拿大央行副总裁穆雷将担任主讲人。

法兰克福--国际清算银行(BIS)行长卡鲁阿纳(Jamie Caruana)就“全球流动性：其地位和重要性”发表讲话(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开执委会会议。

华盛顿--美国联邦储备理事会发表经济褐皮书(1900)。

伦敦--英国央行货币政策会议(至3月6日)。

渥太华--加拿大央行宣布政策利率。

3月6日(四)

华盛顿--美国财政部长杰克卢在美国众议院筹款委员会就奥巴马政府2015财年预算案发表证词陈述(1430)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉召开记者会(1430)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利出席一场由华尔街日报及道琼斯主办的研讨会(1315)。

伦敦--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就“经济及货币政策前景”发表演讲(1800)。

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治城大学对经济前景发表演说(2300)。

伦敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)前任副主席里芙琳(Alice Rivlin)发表演说，主题为“美国及欧盟的经济困境：下一步是什么？”

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在挪威科技大学发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席国会金融委员会就货币政策召开的公开听证会。

苏黎世--法国财政部长莫斯可维西访问瑞士。

伦敦--英国央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后将公布利率决定及举行记者会(1245)。

3月7日(五)

休斯顿--前美联储主席贝南克在2014 HIS剑桥能源(CERAWeek)周大会讲话(1730)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利向社区和商业领袖讲话，主题为经济和当地局势(1700)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯对众议院经济常务委员会提供证词(2230)。

3月9日(日)

阿布扎比--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)访问阿布扎比。

3月10日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在巴黎参加全球合作中心“货币政策暨银行及全球保护主义兴起”会议(0945)。

美国哥伦布市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济情势和货币政策发表演说(1640)。

东京--日本央行货币政策会议(至3月11日)。

3月11日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。

3月12日(三)

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加欧洲央行及其观察家会议，在主题为“当前央行沟通存在的问题和挑战”的辩论会上发言(0800)；欧洲央行执委科尔在主题为“当前欧元区执行货币政策面临的挑战”的辩论会上发言(1000)。

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许参加辩论会并发言，主题为“作为货币政策决策者和金融监管者，双重职责给欧洲央行带来的挑战”(1300)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程