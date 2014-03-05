基金观点：PIMCO投资长葛罗斯称风险资产回报将取决于美联储政策效果

路透纽约3月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二称，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他央行能够说服投资者，让他们相信宽松货币政策正在刺激经济成长，那么股票和高收益债券等风险资产今年将会有出色表现。

“如果全球央行总裁能够让投资者相信，其一反常态的政策能够重现过往正常的经济面貌，那么边缘的风险资产未来将取得更高回报，”葛罗斯在致投资者的月度信函中表示。

葛罗斯指出，风险资产“并不一定被错误定价”，尽管央行的宽松货币政策人为地使利率保持在低位。

葛罗斯表示，美联储要让投资者相信，其近期力图增加“定性”前瞻指引的行动是有效的。

葛罗斯引用了圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在2月中旬发表的评论。布拉德当时称，预计美联储将放弃经济门槛，并且必须对何时收紧政策“作出更加定性的判断”。

不过，葛罗斯提醒投资者注意“长期影响”，并称随着美联储收紧量化宽松政策，公司债流动性将“面临挑战”。

根据Morningstar的数据，葛罗斯管理的旗舰基金Pimco总体回报基金(Pimco Total Return Fund)2月资金外流16亿美元，为连续第10个月资金外流，管理的资产规模从而降至2,360亿美元。该基金去年资金外流创411亿美元的最高纪录。(完)