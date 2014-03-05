基金观点：PIMCO投资长葛罗斯称风险资产回报将取决于美联储政策效果

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透纽约3月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周二称，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他央行能够说服投资者，让他们相信宽松货币政策正在刺激经济成长，那么股票和高收益债券等风险资产今年将会有出色表现。
“如果全球央行总裁能够让投资者相信，其一反常态的政策能够重现过往正常的经济面貌，那么边缘的风险资产未来将取得更高回报，”葛罗斯在致投资者的月度信函中表示。
葛罗斯指出，风险资产“并不一定被错误定价”，尽管央行的宽松货币政策人为地使利率保持在低位。
葛罗斯表示，美联储要让投资者相信，其近期力图增加“定性”前瞻指引的行动是有效的。
葛罗斯引用了圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在2月中旬发表的评论。布拉德当时称，预计美联储将放弃经济门槛，并且必须对何时收紧政策“作出更加定性的判断”。
不过，葛罗斯提醒投资者注意“长期影响”，并称随着美联储收紧量化宽松政策，公司债流动性将“面临挑战”。
根据Morningstar的数据，葛罗斯管理的旗舰基金Pimco总体回报基金(Pimco Total Return Fund)2月资金外流16亿美元，为连续第10个月资金外流，管理的资产规模从而降至2,360亿美元。该基金去年资金外流创411亿美元的最高纪录。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2