美国个股：苹果新财务长Maestri将于9月上任，接管1,600亿美元现金

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透旧金山3月4日 - 美国苹果 财务长奥本海默即将于9月退休，为继任者Luca Maestri留下相当于越南经济总量的巨额现金，以及引导华尔街预期的艰巨任务。
现年50岁的Maestri出生在罗马。他继任之际，苹果正好走到了发展的十字路口。投资者继续大声呼吁公司让远高于业界同侪的1,600亿美元巨资发挥更好的作用，而不要只是囤积在海外。与此同时，竞争对手谷歌(Google) 和Facebook 都花费了上百亿美元收购Nest和WhatsApp等尖端科技公司。
“Maestri上任恰逢一个有趣的时机--苹果正在推出更多服务，可能需要说服投资者：在商品化的智能手机市场中，公司拥有更加稳定的收入来源，”巴克莱(Barclays)分析师Ben Reitzes周二写道。
“我们很了解Maestri，相信他会支持稳定的资本回报计划，以及考虑周详、可行的指引。”
预计Maestri不会对苹果的资本回报策略推行激进的改革。他曾在巴西、泰国等多个国家工作。
1996年加入苹果的奥本海默将在6月起向Maestri交接。周一，奥本海默被任命为高盛公司(Goldman Sachs) 董事。他在周二的声明中表示，将利用部分闲暇时间来完成飞行员驾照考试。
“当我们在招聘主计长(corporate controller)职位时遇到了Luca，我们清楚他会成为奥本海默的接任者，”苹果执行长库克(Tim Cook)称。
市场营销教授Brett Robinson表示，“苹果起用国际经历丰富的Maestri，符合该公司扩大全球影响的战略。”(完)
(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选