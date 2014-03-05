台湾汇市：台币盘初实质交易略升，风险胃纳微幅改善

路透台北3月5日 - 台币兑美元 周三实质交易略偏强。乌克兰情势缓和令国际汇市的避险情绪减低，风险胃纳有所改善，台股 随隔夜美股涨势走高，预料今日可见外资持续汇入，有助台币汇价往区间稍强靠拢。

汇银人士指出，虽然风险偏好略为好转，但波动幅度不大，本地市场且见月初的进口商一些美元买盘，抵销了外资汇入推升台币的力道。交易员指出，本周国际上若无进一步消息，料台币因进口商在30.250附近的强劲买汇意愿而有阻力，不易突破。

“乌克兰的情势好转，股市上来，今天外资卖美元的应该会多一点。”一位本地银行交易人士表示。

交易员认为，在乌克兰的情势和缓后，中国两会期间料人民币 的波动亦属和缓，下波的关注焦点将转至周五美国即将公布的2月非农就业数据。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.280-30.290，上日台币实质交易区间主要在30.290-30.310。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币折价幅度与上日尾盘相去不远，方向并不明显；一个月远汇报价 早盘在30.276/30.288左右，上日纽约盘收在30.250。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 亚洲早盘微跌，日圆 亦走低，避险情绪淡化

* 台股 随美股涨势走高，观察外资汇入力道

* 进口商美元买盘稍多，形成台币趋升阻力

* 出口商早盘平静，当前价位不具抛汇吸引力

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.270-30.310

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