《路透晚报》--3月5日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国维持偏积极增长目标，防金融和地方债务风险是重点

无惧国内经济下行压力仍大，中国周三召开的全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。

--《焦点》保增长中国适度加码积极财政政策，赤字率显整体风险可控

面对经济增长乏力局面，中国2014年财政政策将延续积极的基调，并适度加码，财政预算赤字亦再创新高至1.35万亿元人民币，不过赤字率维持稳定，显示整体风险尚处可控范围。

--中国经济：今年增速不能滑出7.5%左右，若现下行趋势会果断调控

国家发改委主任徐绍史周三表示，今年经济形势比较复杂，若出现下行趋势就应果断调控；下限是经济不能滑出7.5%左右，城镇新增就业不能少于1,000万。

--两会报告：中国2014年政府工作报告主要内容摘录

--两会报告：2014年中央和地方预算草案报告主要内容摘录

--两会报告：2014年中国经济社会发展总体要求和目标摘要

--中国2014年国防预算增加12.2%

--中国两会相关报导，请点选

--中国数据：汇丰2月服务业PMI升至51，为三个月高位--汇丰

受新业务改善的影响，汇丰中国2月服务业PMI有所回升，呈现与官方非制造业数据类似的好转走势，表明服务业已开始在一个相对低位企稳。

--中国环保：雾霾防治存在企业偷排等问题，但京津冀已有积极变化--环保部长

中国环境保护部部长周生贤周三称，中国政府最近采取拉网式环保检查督查发现，雾霾防治等环保政策执行目前存在企业偷排、地方政府保护、环保部门监管不力等问题。但环保政策效果也有起色，京津冀雾霾防治已经出现了积极变化。

--中国房地产：穆迪相信中国开发商于信托贷款的风险可控

评级机构穆迪周三发表报告称，信托贷款是中国开发商应付收购土地的其中一个主要融资途径，但相信开发商于信托贷款违约的风险敞口可控。

--香港数据：2月PMI上升至53.3，创35个月来高位--汇丰

汇丰香港2月PMI为53.3，比1月的52.7进一步上升，并创35个月以来新高，显示私营企业营商环境稳健改善。

--《中国数据观测》季节因素料致2月进出口温和回落，预测分歧较大

最新路透调查中值显示，2月份进出口同比增幅料较1月份温和回落，贸易顺差规模也将缩窄，主要受春节因素令当月工作日减少影响。

--《中国数据观测》2月通胀料明显下行，经济增长放缓疑虑隐现

路透综合22家机构预测中值结果显示，中国2月通胀料明显下行，得益于春节后食品价格的回调，而一季度整体经济放缓的迹象将增多，工业、投资和消费增速1-2月或都会有一定幅度下滑。

--《中国数据观测》2月新增人民币贷款料明显回落，M2增速持稳

在1月新增贷款大幅飙升逾万亿元人民币之后，路透调查分析师预计，中国2月新增信贷规模将较上月明显回落，但整个一季度银行将基本保持较强的贷款投放意愿。2月末广义货币供应量(M2)同比增速则料与上月持平。

--《分析师观点》台湾2月CPI创六个月低位，今年估央行不升息

台湾主计总处周三公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期下跌0.05%，低于路透调查的升0.2%，创去年8月以来低位，当时为下跌0.78%。

--台湾央行：将于3月27日召开第一季理监事会议

台湾央行周三称，将于3月27日召开第一季全体理监事会议。根据路透在1月做的调查显示，六家金融机构中全数预估台湾央行首季理监事会议将维持重贴现率不变。

--表格：台湾2月末外汇存底为4,179.78亿美元，月增0.25%--央行

台湾央行周三公布，2月末外汇存底为4,179.78亿美元，较上月增加10.43亿美元或0.25%，再创纪录高位。央行表示，2月外汇存底增加，主要因外汇存底投资运用收益，及欧元等货币对美元升值所致。

【固定收益】

--《焦点》中国债市违约靴子终落地，信用债市场生态将深化调整

历经多年“狼来了”的讨论后，中国超日债一纸公告称无法按期全额付息，宣告中国债券市场首例实质性违约"靴子"落地。

--新债招标：中国七年续发国债收益率略低，主要受配置需求支撑

在中国债市爆出首起实质违约事件后，财政部周三续招标的七年期国债收益率低于预期。不过从二级市场利率产品收益率先跌后升来看，该事件对本期新债助力有限，反而是较高的投标倍数显示，公开市场28天正回购重现后，一级市场仍有配置需求支撑。

--《中国新债》国开行拟下周四在交易所招标续发不超80亿元金融债--消息

两位消息人士周三对路透表示，中国国家开发银行 CHDB.UL 拟下周四(13日)在上海证券交易所招标续发行两期固息金融债，总量不超过80亿元人民币，含两年和五年两个品种，为今年首批。

--《中国新债预测》国开行两期债收益率料接近二级，谨慎情绪占上风

中国国家开发银行周四将招标增发两期金融债。路透调查显示，债市在连番走强后近日已显疲态，谨慎情绪占上风，且一级市场供应压力不减，也会分流配置需求，料明日新债需求一般，中标收益率接近二级。

--中国新债：遂宁川中经开推迟其企业债发行，因受超日债违约影响

中国遂宁川中经济技术开发总公司周三公告称，将推迟其10亿元人民币企业债发行，因超日债无法按期支付全部利息，债券市场引发严重动荡；此亦为因超日违约事件影响发行的首家公司。

--中国债市动态：利率债收益率先下后上，超日债违约暂未有明显影响

继超日债引爆债市首例实质违约后，中国银行间债市周三早盘利率债收益率先跌后升，信用品种反应则不甚明显。市场人士表示，早间利率债收益率一度下行，但因近期债市获利盘抛压加重，一级供给承压等因素叠加，随后收益率又掉头走升。

--中国货币市场：隔夜利率持稳七天续涨，存准补缴对宽松资金扰动较小

中国银行间市场周三隔夜质押式回购利率持稳。市场人士指出，由于外汇占款流入带动人民币存款同步增加，今日是月初存款准备金例行调整日，面临一定的补缴压力，但整体并未撼动场内流动性宽松格局。

--中国债市：利率互换涨幅加剧，资金回笼忧虑不减关注公开市场后续操作

中国人民币利率互换(IRS)回购定盘利率基准)周三涨幅进一步加剧。交易员称，虽然银行间资金面仍旧较为宽裕，但今日七天回购利率涨幅较为明显，市场对央行回笼资金的谨慎预期有所强化，带动IRS涨幅扩大，机构多关注明日公开市场操作。

--中国货币市场：兴业银行六个月存单认购未达计划规模，为推出以来首次

中国兴业银行周三公告称，下午招标的六个月期同业存单，实际认购未达到30亿元人民币的预计发行量，最终中标量为19.4亿元。这种情况为去年底同业存单业务正式推出以来首次出现。

--中国货币市场：农行今年将发行至多500亿元同业存单，为已公布各家最低

中国农业银行周二稍晚公布2014年同业存单发行计划，额度为不超过500亿元人民币。与此前已经公布计划的另外七家商业银行相比，该行拟发规模为最低水平。

【外汇】

--离岸人民币：海外人民币中心建设关键在于市场需求--央行副行长

中国央行副行长胡晓炼周三称，目前全球多地均希望成为海外人民币的中心，但关键是看贸易投资方面是否能更多的使用人民币、看会否提供多样化的人民币产品。

--中国汇市：人民币兑美元即期午盘大涨逾250点，尽数扳回上周五跌幅

人民币兑美元即期周三午盘尾段一度大涨逾250个点子，高见6.1179，完全收复上周五的巨大跌幅。

【证券/期货】

--《财经洞察》上海证交所欲借战略新兴产业板再定位

面对深圳证交所中小板和创业板市场的崛起，一向以蓝筹股市场自居的中国上海证交所终于坐不住了，近日抛出建立战略新兴产业板的新设想，希望借此吸引市场资金重返上证所，其未来定位料将转向“蓝筹股+战略新兴产业股”的双轮驱动。

--《热点透视》中国光伏企业经营困难，债务并非问题全部

中国光伏板厂商的经营遇到了麻烦。赛维LDK太阳能已委任临时清盘人，有走上破产同业尚德电力老路的趋势。即使赛维能重组上季财报披露的27亿美元净债务，高成本也会让它丧失竞争力。其它光伏企业的估值似乎都过高，反映了对行业复苏的预期，但复苏恐怕无法持续。

--中国股市：沪综指因权重股回调收跌，总理报告未超预期影响中性

中国股市沪综指周三连续第二日收跌。分析师指出，国务院总理李克强今日所作政府工作报告提出的宏观经济目标与市场预期一致，影响中性；而石化银行等权重股的回调，成为今日大盘下跌的主要推手，预计大盘短期内仍会维持弱势震荡。

--中国期市：空头回补助工业品反弹，政府报告缓解经济增长忧虑

中国期市周三在空头回补盘的带动下全线反弹，橡胶和铜等工业品收盘涨幅居前。今天开幕的全国人大会议明确提出2014年经济增长目标与去年一致，有助化解市场对经济大幅下滑的担忧。

--中国能源：中国石油集团将搭建六大平台引入民间投资

中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平周三表示，该公司计划搭建六大商业平台来引入民间投资。两周前其同业对手中国石化 0386.HK 向非国有合作伙伴开放了零售油品业务。

--中国个股：万科前两个月销售额增四成，新增两块土地储备

中国最大的房地产企业--万科周三刊登公告称，前两个月公司房产销售金额达397.9亿元人民币，同比增长39.9%；2月公司新增两块土地储备。

--投行报告：房子、车和旅游成中国农民工最热门消费需求--中金

中国知名投行中国国际金融公司最新报告指出，其近期调查显示，房子、车和旅游是国内数亿农民工未来最热门的消费需求，因此看好大众消费板块，推荐各子行业的龙头股。

--台湾个股：公股银行合并由兆丰金与第一金同步进行--财政部长

台湾财政部长张盛和周三表示，已请大型金控--兆丰金以及第一金各自评估成立亚洲区域银行并购公股银行的报告，最慢二至四个月会有初步结果。 (完)