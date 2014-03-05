日本股市：乌克兰疑虑降温带动日经指数早盘跳涨，地产板块上扬

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透东京3月5日 - 日本股市周三早盘中跳涨，此前俄罗斯总统普京的评论，暂时缓解了乌克兰军事对峙的疑虑，带动地产开发商等此前受挫个股出现空头回补。
日经指数 早盘中跳涨1.7%，报14,974.18点，在一个月前触及略低于14,000点下方的低点后，复苏走势维持不变。可望上看其2月25日的高位15,094.54点。
“市场乐见军事冲突的可能性降低。如果乌克兰紧张形势继续消退，市场关注焦点将转回经济基本面。”Monex证券市场分析师Toshiyuki Kanayama称。
不过投资人对日本股市依然保持谨慎，因担心下个月消费税上调后，日本经济可能陷入低潮。
周三早盘表现优异的多半是今年以来卖压沉重的个股。
房地产分类指数 上涨4.4%，成为东京证交所各分类指数中表现最好的板块。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选