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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 10:17 BJT

日本股市：乌克兰疑虑降温带动日经指数早盘跳涨，地产板块上扬

路透东京3月5日 - 日本股市周三早盘中跳涨，此前俄罗斯总统普京的评论，暂时缓解了乌克兰军事对峙的疑虑，带动地产开发商等此前受挫个股出现空头回补。

日经指数 早盘中跳涨1.7%，报14,974.18点，在一个月前触及略低于14,000点下方的低点后，复苏走势维持不变。可望上看其2月25日的高位15,094.54点。

“市场乐见军事冲突的可能性降低。如果乌克兰紧张形势继续消退，市场关注焦点将转回经济基本面。”Monex证券市场分析师Toshiyuki Kanayama称。

不过投资人对日本股市依然保持谨慎，因担心下个月消费税上调后，日本经济可能陷入低潮。

周三早盘表现优异的多半是今年以来卖压沉重的个股。

房地产分类指数 上涨4.4%，成为东京证交所各分类指数中表现最好的板块。(完)
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