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债券 | 2014年 3月 5日 星期三 10:38 BJT

德国财政：政府2014年净借款总额将略低于70亿欧元--消息

路透柏林3月4日 - 一名政府消息人士周二对路透表示，德国政府今年的净借款总额将略低于70亿欧元。

该消息人士称，“规模将略低于70亿欧元。”

政府在预算第一版草案中曾表示，预计今年净借款规模为62亿欧元。第二版预算草案将于下周提交。(完) (编译 王翔琼；审校 王冠中)
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