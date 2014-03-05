香港个股：ASM太平洋拟发行24亿港元五年期可换股债券，年息2%

路透香港3月5日 - 半导体及LED业界装嵌及包装设备供应商--ASM太平洋 周三称，拟发行本金总额为24亿港元之可换股债券，于2019年到期，年息2%。

该公司于联交所一份声明称，是次发行债券所得款项净额估计约23.598亿港元，将用作支付有关收购DEK业务的代价及一般营运资金。

可换股债券的发行价为本金额的100%，每半年支付一次利息。初步换股价为每股98.21港元，较周二收市价72.75港元有35%溢价，可兑换最多约2,444万股股份，相当于经扩大后股本5.75%。

去年12月，ASM太平洋公布收购美国都福集团（Dover） 旗下DEK业务，基本代价为1.7亿美元（约13.2亿港元）。DEK是表面贴装技术（SMT）设备细分市场丝网印刷机之市场领导者，预计此次收购将补足并扩阔ASM太平洋于SMT配置设备市场销售基础。

香港时间10:34，ASM太平洋跌4.6%，报69.4港元；大市恒生指数 则升0.11%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)