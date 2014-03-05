香港个股：ASM太平洋拟发行24亿港元五年期可换股债券，年息2%

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透香港3月5日 - 半导体及LED业界装嵌及包装设备供应商--ASM太平洋 周三称，拟发行本金总额为24亿港元之可换股债券，于2019年到期，年息2%。
该公司于联交所一份声明称，是次发行债券所得款项净额估计约23.598亿港元，将用作支付有关收购DEK业务的代价及一般营运资金。
可换股债券的发行价为本金额的100%，每半年支付一次利息。初步换股价为每股98.21港元，较周二收市价72.75港元有35%溢价，可兑换最多约2,444万股股份，相当于经扩大后股本5.75%。
去年12月，ASM太平洋公布收购美国都福集团（Dover） 旗下DEK业务，基本代价为1.7亿美元（约13.2亿港元）。DEK是表面贴装技术（SMT）设备细分市场丝网印刷机之市场领导者，预计此次收购将补足并扩阔ASM太平洋于SMT配置设备市场销售基础。
香港时间10:34，ASM太平洋跌4.6%，报69.4港元；大市恒生指数 则升0.11%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选