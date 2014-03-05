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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 10:38 BJT

台湾股市：上涨近1%，围绕乌克兰紧张局势的担忧缓解

路透台北3月5日 - 台湾股市周三早盘中段上涨近1%，逆转之前连续两日的跌势，并追随海外市场涨势，因围绕乌克兰紧张局势的担忧缓解。
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