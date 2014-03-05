版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 10:44 BJT

韩国股市：盘中上涨，因乌克兰疑虑缓解且中国维持成长目标

路透首尔3月5日 - 韩国股市连跌两日后周三早盘上涨，因乌克兰情势不会升高至军事冲突的期望升高，带动买进风险偏高资产。

0205GMT，韩股综合股价指数 上涨0.9%至1,971.19点。

俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧。

中国将本年度成长目标维持在7.5%，也进一步向投资人提供宽慰，不过领导人也宣布多项宏大的改革，寻求让中国迈向更为均衡稳健的增长。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐