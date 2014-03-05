韩国股市：盘中上涨，因乌克兰疑虑缓解且中国维持成长目标

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透首尔3月5日 - 韩国股市连跌两日后周三早盘上涨，因乌克兰情势不会升高至军事冲突的期望升高，带动买进风险偏高资产。
0205GMT，韩股综合股价指数 上涨0.9%至1,971.19点。
俄罗斯总统普京周二极力为本国在克里米亚的行动进行辩解，称只会把在乌克兰动用武力作为最后手段。这缓解了市场对乌克兰局势可能触发战争的担忧。
中国将本年度成长目标维持在7.5%，也进一步向投资人提供宽慰，不过领导人也宣布多项宏大的改革，寻求让中国迈向更为均衡稳健的增长。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选