香港已公布经济指标--2014/3/5

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2014年1月 零售销售值 +14.5 +5.7 +10.5 2014年1月 零售销售量 +16.8 +6.1 +10.4 2014年1月 综合消费物价指数(CPI) +4.6 +4.3 +3.0 2014年1月 甲类消费物价指数(CPI A +4.5 +4.3 +3.8 ) 2013年第四季 本地生产总值(GDP) +3.0 +2.8 +2.9 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年11月-14年1 13年10-12月% 2年11月-13年1月% 月% 失业率 3.1 3.2 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2014年1月 贸易赤字／盈余 -19.98 -54.35 -27.46 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选