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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 10:53 BJT

澳新汇市：澳元上涨，因澳洲第四季经济增长显示稳健动能

路透悉尼/惠灵顿3月5日 - 澳元周三小涨，之前公布的数据显示澳洲第四季经济成长步伐坚稳，支持了该国利率前景稳定的观点。

澳元/美元 一度升至0.8998，高于早盘的0.8943，亦远离周一触及的一个月低点0.8891。澳元在隔夜市场受到提振，因俄罗斯总统普京淡化了乌克兰将爆发战争的前景。

澳元之后削减涨幅至0.8950，部分源于期权相关卖盘的拖累。若澳洲能稳稳站上0.90美元，则将看向0.9040-50，之后是2月高点0.9081。
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