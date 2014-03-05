澳新汇市：澳元上涨，因澳洲第四季经济增长显示稳健动能

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透悉尼/惠灵顿3月5日 - 澳元周三小涨，之前公布的数据显示澳洲第四季经济成长步伐坚稳，支持了该国利率前景稳定的观点。
澳元/美元 一度升至0.8998，高于早盘的0.8943，亦远离周一触及的一个月低点0.8891。澳元在隔夜市场受到提振，因俄罗斯总统普京淡化了乌克兰将爆发战争的前景。
澳元之后削减涨幅至0.8950，部分源于期权相关卖盘的拖累。若澳洲能稳稳站上0.90美元，则将看向0.9040-50，之后是2月高点0.9081。
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选