台湾债市：RP利率大致持稳，惟有票券商因缺券将调降利率

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透台北3月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳。市场人士表示，旬初市场资金普遍宽松，寿险申购货币型基金令投信忙于找券，惟本月有季底紧缩因素，令利率只能稳在既有区间。
不过有一大型票券商指出，昨日又有大型寿险业者申购不少货币型基金，但可提供承做RP的券源稀缺，让多钱的投信找不到券可做。因此将调降公债与公司债RP利率，10天内公债附买回利率自0.45-0.47%降至在0.40-0.45%。10天左右的公司债附买回利率则由0.56-0.57%调降至0.50-0.55%。
惟其余证券商与票券业者则称，市场资金的确相当充裕，但碍于季底因素考量，RP利率仍维持在既有水准。
一票券商表示，旬初多以拆款支应，因此较少承做RP。感觉货币基金的钱不少，连利率偏低的公债RP也愿意做。
他们指出，央行将于中午标售1,200亿台币364天期定存单，将观察得标利率是否符合市场预期，以做为后续因应。
台湾央行将于今日中午标售1,200亿的一年期定存单，预料加权平均得标利率持稳于上次标售结果--0.572%，若外商银竞标力道稍缓，也不排除微升。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。
本周公司债交割尚有周五的玉山银行35亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选