台湾债市：RP利率大致持稳，惟有票券商因缺券将调降利率

路透台北3月5日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳。市场人士表示，旬初市场资金普遍宽松，寿险申购货币型基金令投信忙于找券，惟本月有季底紧缩因素，令利率只能稳在既有区间。

不过有一大型票券商指出，昨日又有大型寿险业者申购不少货币型基金，但可提供承做RP的券源稀缺，让多钱的投信找不到券可做。因此将调降公债与公司债RP利率，10天内公债附买回利率自0.45-0.47%降至在0.40-0.45%。10天左右的公司债附买回利率则由0.56-0.57%调降至0.50-0.55%。

惟其余证券商与票券业者则称，市场资金的确相当充裕，但碍于季底因素考量，RP利率仍维持在既有水准。

一票券商表示，旬初多以拆款支应，因此较少承做RP。感觉货币基金的钱不少，连利率偏低的公债RP也愿意做。

他们指出，央行将于中午标售1,200亿台币364天期定存单，将观察得标利率是否符合市场预期，以做为后续因应。

台湾央行将于今日中午标售1,200亿的一年期定存单，预料加权平均得标利率持稳于上次标售结果--0.572%，若外商银竞标力道稍缓，也不排除微升。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。