新债招标：中国七年续发国债中标收益率4.3386%，低于预期--业内人士

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海3月5日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为4.3386%，低于此前4.37%的预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3940%，投标倍数为1.93倍。
今日招标新债为财政部今年第三期 七年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。
该期债招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。
财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍，票面利率4.44%。此后于2月19日进行了首次续发，中标收益率4.3733%，投标倍数1.75倍。（完） (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选