新债招标：中国七年续发国债中标收益率4.3386%，低于预期--业内人士

路透上海3月5日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早续招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为4.3386%，低于此前4.37%的预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.3940%，投标倍数为1.93倍。

今日招标新债为财政部今年第三期 七年期品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

该期债招标结束至3月10日进行分销；3月12日起与原发行部分合并上市交易。