澳洲经济指标总览--3月5日

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差4.68 逆差1.18 出口(较前月) ＋4% 持平 进口(较前月) ＋2% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 (较前月) 12月 +0.5% +0.7% 就业市场(经季节调整) 3月13日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 -0.37 -2.30 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.71 -3.21 失业率 6.0% 5.8% 就业参与率 64.5% 64.5% 消费者物价指数(CPI) 4月23日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.8% +1.2% (较上年同期) +2.7% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.4% 国际贸易价格指数 -- 进口物价(较前季) 第四季 -0.6% +6.1% 出口物价(较前季) -0.5% +4.2% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) -- 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) -- (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选