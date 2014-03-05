法国数据：2月服务业PMI终值降至八个月低点47.2

这是去年6月来最低读值，且从枯荣线50进一步下降。

2月Markit综合PMI终值从1月的48.9降至47.9，不过高于初值47.6.

服务业企业称，2月新订单为去年8月来最弱，不过对未来业务的预期改善。

Markit表示，企业亦加快裁员速度，获利为去年4月来最弱，受经济活动处于低水平以及定价能力减弱影响。

“客户支出疲弱再次拖累服务业企业表现，”Markit资深分析师Jack Kennedy表示，“但企业对在不远的将来扭转这种情况抱有希望，对未来12个月前景的信心升至近两年来最高。”(完)