法国数据：2月服务业PMI终值降至八个月低点47.2

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
这是去年6月来最低读值，且从枯荣线50进一步下降。
2月Markit综合PMI终值从1月的48.9降至47.9，不过高于初值47.6.
服务业企业称，2月新订单为去年8月来最弱，不过对未来业务的预期改善。
Markit表示，企业亦加快裁员速度，获利为去年4月来最弱，受经济活动处于低水平以及定价能力减弱影响。
“客户支出疲弱再次拖累服务业企业表现，”Markit资深分析师Jack Kennedy表示，“但企业对在不远的将来扭转这种情况抱有希望，对未来12个月前景的信心升至近两年来最高。”(完)
(编译 洪曦/杜明霞；审校 艾茂林/田建华)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选