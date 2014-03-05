德国数据：2月综合PMI终值创2011年6月以来最高位

Markit分析师Oliver Kolodseike称，“尽管2月制造业仍是经济增长的主要动力，但服务业增长提速，创下2011年中期以来最快增速。”

德国2月Markit服务业PMI从1月的53.1升至55.9，高于路透调查分析师预估的55.4，而且亦是2011年6月以来最高水准。

服务业厂商指称新订单是产出增加的主要推动力，新订单分项指数从1月的50.1增至52.3。

服务提供商2月增聘更多员工，民间部门创造的就业机会以逾两年来最快速度增长。

Kolodseike称，“2014年迄今的调查数据显示，德国经济料将在上季增长0.4%的基础上继续扩张，近期PMI数据为近三年来最高。”(完)