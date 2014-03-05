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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 11:16 BJT

中国能源：中石油计划搭建合作平台引入民间投资

路透上海3月5日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平周三表示，该公司将搭建新的业务平台，并引入民间投资合作开发中国能源产业。

周吉平表示，国有控股的中石油将搭建六大商业平台，合作修建输油管道、开发非传统油气资源和未动用储量，以及进行海外投资。

他在人大会议间歇向记者表示，该公司还计划启动金融业务。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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