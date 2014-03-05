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货币新闻 | 2014年 3月 5日 星期三 17:46 BJT

英国数据：2月综合PMI就业分项指数创纪录高位，显示经济持续复苏

英国服务业PMI已经连续14个月处于50荣枯分水岭之上。

服务业订单增速提高，且对未来一年的乐观情绪升至四年半高位。

2月综合PMI从1月的59.1降至58.6.

不过综合PMI就业分项指数创1998年1月数据开始编制以来最高。

整体而言，Markit称数据显示英国经济1至3月增长约0.7%，与去年最后三个月增速相当。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“目前好消息还会源源不断。”

“随着服务业企业信心扬升，3月经济增长应该会再次提速，增添经济或创2007年以来最佳增长年份的佐证。”(完)
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