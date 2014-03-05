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货币新闻 | 2014年 3月 5日 星期三 18:09 BJT

表格：欧元区第四季GDP确认为较前季成长0.3%，较上年同期增长0.5%

路透布鲁塞尔3月5日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)修正值确认为较上年同期成长0.3%，较上年同期为增长0.5%。

GDP经季节调整增幅(%)：

较上季 较上年同期

2013 2013

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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 欧元区17国 -0.2 0.3 0.1 0.3 -1.2 -0.6 -0.3 0.5 欧元区18国 -0.2 0.3 0.1 0.3 -1.2 -0.6 -0.3 0.5 欧盟28国 -0.1 0.4 0.3 0.4 -0.7 -0.1 0.2 1.1

(完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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