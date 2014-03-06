中股业绩：万科去年净利同比升20.5%至151.2亿元人民币

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港3月6日 - 中国房地产龙头--万科企业 周四宣布，2013年度净利按年增长20.5%，但期内房地产业务结算毛利率则下跌3.72个百分点。
截至去年底止年度，万科录得净利151.2亿元人民币，前年度为125.5亿元(CHECK)；期内结算毛利率为23.69%。
万科2013年销售金额达1,709.4亿元，同比增21%，再度刷新行业纪录。今年首两个月，该公司累计合同销售额为397.9亿元，按年升39.9%。该公司周一宣布，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。