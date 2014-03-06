中股业绩：万科去年净利同比升20.5%至151.2亿元人民币

路透香港3月6日 - 中国房地产龙头--万科企业 周四宣布，2013年度净利按年增长20.5%，但期内房地产业务结算毛利率则下跌3.72个百分点。

万科2013年销售金额达1,709.4亿元，同比增21%，再度刷新行业纪录。今年首两个月，该公司累计合同销售额为397.9亿元，按年升39.9%。该公司周一宣布，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)